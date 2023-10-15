Στα Τίρανα για τη σύνοδο κορυφής της «Διαδικασίας του Βερολίνου» ο Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει τη Δευτέρα στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα.

Η σύνοδος έχει ξεκινήσει τις εργασίες της από 6 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 16 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της συνόδου είχαν επισκεφθεί τα Τίρανα και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η πλήρης ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου στα Τίρανα:

Στις 11:00 θα γίνει δεξίωση για τους αρχηγούς

Στις 11:30 η εναρκτήρια ομιλία

Στις 12:00 ξεκινά η συνεδρίαση εργασίας, η ένταξη της περιοχής στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά και η βελτίωση της σύγκλισης με την Ε.Ε.

Στις 13:30 οικογενειακή φωτογραφία.

Στις 15:30 ξεκινά η δεύτερη συνεδρίαση εργασίας για την υποστήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στα Δυτικά Βαλκάνια

Στις 16:45 εγκαινιάζεται στα Τίρανα το Κολλέγιο της Ευρώπης

Στις 17:30 θα υπογραφεί η περιφερειακή συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Στις 17:45 κοινή συνέντευξη Τύπου

Στις 18:30 η τελετή των εγκαινίων της Πυραμίδας.

