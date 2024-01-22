Σπανάκης: «Το επίδομα γέννησης αποτελεί μέρος της βεντάλιας κοινωνικών μέτρων της κυβέρνησης»

Το μήνυμα ότι το επίδομα γέννησης αποτελεί ένα μέρος της βεντάλιας κοινωνικών μέτρων της κυβέρνησης, θέλησε να δώσει μέσα από την εκπομπή «Ανάλυσέ το» στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλης Σπανάκης.

Μιλώντας για το επίδομα γέννησης αυτό καθαυτό, ο κ. Σπανάκης εξήγησε πως έχει δύο άξονες: «Ο πρώτος άξονας έρχεται με αναδρομική ισχύ, άρα μιλάμε από την 1/1/2023, και δεύτερον μιλάμε για μία αύξηση του επιδόματος. Όλο αυτό λοιπόν το πακέτο που ανακοινώθηκε αφορά για δύο χρόνια περίπου 300.000 δικαιούχους. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή το επιτρέπουν τα οικονομικά μας λόγω της πολιτικής μας και είναι περίπου ένα ποσό που ξεπερνά τα 90 εκατομμύρια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς αν το επίδομα γέννησης ήρθε μαζί με το νομοσχέδιο της ισότητας στο γάμο «για να αντισταθμίσετε τις εντυπώσεις και ειδικά επειδή έχετε και κάποια προβλήματα στο άλλο νομοσχέδιο», ο κ. Σπανάκης ξεκαθάρισε πως καταρχάς «δεν έχουμε προβλήματα» και κατά δεύτερον ότι «υλοποιούμε δεσμεύσεις και πολιτικές που έχουμε υποσχεθεί πριν τον Μάιο του 2023 στον ελληνικό λαό».

«Εάν πηγαίναμε αντισταθμιστικά, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Το επίδομα γέννησης υπήρχε. Δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει τώρα», τόνισε ο κ. Σπανάκης, υπενθυμίζοντας ότι πριν από το συγκεκριμένο επίδομα είχε έρθει με νόμο και το επίδομα μητρότητας,το οποίο θα «λάβουν αναδρομικά ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότισσες από 24/9/2023».

«Είναι μια βεντάλια κοινωνικών μέτρων προς κάθε κατεύθυνση: δηλαδή επίδομα μητρότητας, επίδομα γέννησης, φορολογικά κίνητρα, μείωση της φορολογίας στα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο κ. Σπανάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Παρασκευή: Δύο 17χρονοι έστησαν διαδικτυακή “παγίδα” σε 41χρονο παιδόφιλο – Γιατί συνελήφθησαν

Πρόεδρος της PACE ο Θοδωρής Ρουσόπουλος – “Μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας”, λέει ο Μητσοτάκης