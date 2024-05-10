ΣΥΡΙΖΑ για Συμφωνία Πρεσπών: Καταστροφική η αδράνεια της κυβέρνησης

«Η χώρα βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τις αρνητικές συνέπειες της εξωτερικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη, που επέλεξε την καταστροφική αδράνεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Σήμερα επιβάλλεται η κυβέρνηση να εγκαταλείψει αυτή την παθητική στάση της και να αντιμετωπίσει άμεσα, με αυστηρότητα, στη βάση των προβλέψεων της Συμφωνίας και με κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων διπλωματικών μέσων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, οποιαδήποτε χρήση όρων ή ενέργειες από τη νέα πρόεδρο και τα μέλη της νέας κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας που παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών -ειδικά δε τη συνταγματική της ονομασία», υπογραμμίζει, υπενθυμίζοντας ότι «σε αυτά τα μέσα συμπεριλαμβάνονται τόσο το πάγωμα της ενταξιακής προοπτικής της γείτονος, όσο και η ενεργοποίηση από τις ΗΠΑ, νόμου που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο 2021 και προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση αμφισβήτησης/παραβίασης της Συμφωνίας των Πρεσπών».

«Οι ανωτέρω δυνατότητες, η κατοχύρωση των προβλέψεων της Συμφωνίας των Πρεσπών στο Σύνταγμα της γειτονικής χώρας και το γεγονός ότι η Συμφωνία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου, κατοχυρωμένο από το 2019 σε αποφάσεις Συμβουλίων ως ευρωπαϊκή προϋπόθεση για την ενταξιακή πορεία της γείτονος, αποτελούν εγγύηση απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσής της», σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έκανε τίποτα εδώ και πέντε χρόνια»

Παράλληλα σχολιάζει: «Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προέβη σε δεκάδες δημόσιες παρεμβάσεις και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για χάρη μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, δεν έκανε τίποτα εδώ και πέντε χρόνια για να θωρακίσει τη Συμφωνία, πιέζοντας τη γείτονα, είτε διμερώς είτε μέσω της ΕΕ, για την πιστή εφαρμογή της ή αναπτύσσοντας στρατηγικές σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία, με τις επιπτώσεις στα εθνικά μας συμφέροντα να είναι πλέον εμφανείς».

Συνεχίζοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι «η Ελλάδα, στο παρελθόν, διασφάλισε πολλαπλά οφέλη στο πλαίσιο στρατηγικών ενεργούς ανάπτυξης ισχυρών σχέσεων με γειτονικές χώρες (Λιβύη δεκαετία ’80, Αλβανία δεκαετία ’90, Δυτικά Βαλκάνια δεκαετία 2000)» και συμπληρώνει:

«Εδώ και πέντε χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη: δεν έκανε τίποτα για την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων, που η Βόρεια Μακεδονία είχε επισήμως συμφωνήσει με ρηματική διακοίνωση τον Ιούνιο 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έκανε τίποτα για την αλλαγή εμπορικών σημάτων εταιρειών της γείτονος, αξιοποιώντας τα εργαλεία και την προθεσμία που προβλέπεται στη Συμφωνία και έχει προ πολλού ξεπεραστεί. Δεν έκανε τίποτα για να τηρηθεί ο συμφωνηθείς οδικός χάρτης συμμόρφωσης με τη Συμφωνία, που συμπεριλαμβάνει την αλλαγή όλων των διαβατηρίων και πινακίδων αυτοκινήτων της γείτονος».

«H κυβέρνηση να αρθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων»

«Όχι μόνο δεν κύρωσε τα τρία μνημόνια του 2019 τα οποία είχαν σαφή οφέλη για τη χώρα, αλλά δεν έγινε ούτε ένα Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας -παρά την πρόβλεψη για ένα τον χρόνο- ενώ υπεγράφη μόνο μία διακρατική συμφωνία αντί να έχουν συμφωνηθεί δεκάδες καινούργιες», τονίζει και καταλογίζει στην κυβέρνηση «βαρύτατες ευθύνες για την μικροκομματική και επικοινωνιακή λογική με την οποία διαχειρίζεται τις σχέσεις της χώρας με όλες τις γειτονικές μας χώρες, φοβούμενη τις συνέπειες που θα είχε εσωκομματικά μια ενεργή στρατηγική συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, η κύρωση των μνημονίων ή η αλλαγή πινακίδων οδικής σήμανσης -ενέργειες που θα έδιναν επιπλέον ηθικό κύρος στην Ελλάδα να πιέσει τη γείτονα».

«Καλούμε την κυβέρνηση, να αρθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων και να διεκδικήσει σθεναρά, τόσο σε διμερές όσο και σε διεθνές επίπεδο, την πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων στη Συμφωνία των Πρεσπών», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

