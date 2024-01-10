ΣΥΡΙΖΑ: Επιστολή για σύγκληση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές

Τη σύγκληση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής αιτούνται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις υποκλοπές.

Ειδικότερα, με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τα μέλη της – βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Θ. Τζάκρη, Π. Πολάκης και Ρ. Χρηστίδου, κατέθεσαν αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής, βάσει του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής, αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και την αρχειοθέτηση της Πειθαρχικής Δίωξης της εποπτεύουσας, το κρίσιμο χρονικό διάστημα, την ΕΥΠ Εισαγγελέως.

Οι τρεις βουλευτές – μέλη της Επιτροπής ζητούν επίσης, να:

Α) διαβιβασθεί στην Επιτροπή η απόφαση αρχειοθέτησης της πειθαρχικής δίωξης της εποπτεύουσας το κρίσιμο χρονικό διάστημα την ΕΥΠ Εισαγγελέως, Β. Βλάχου,

Β) διαβιβασθεί στην Επιτροπή η απαλλακτική εισήγηση της νυν Εισαγγελέως της ΕΥΠ για την Β.Βλάχου, Ευδ.Πούλου,

Γ) κληθεί ενώπιον της Επιτροπής η Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κα Φραγκάκη, με απόφαση της οποίας αρχειοθετήθηκε η πειθαρχική δίωξη σε βάρος της πρώην εποπτεύουσας την ΕΥΠ Εισαγγελέως, Β. Βλάχου.

