Συναντήθηκε με τον ΥΠΕΞ της Λιθουανίας ο Δένδιας – Στο επίκεντρο οι τελευταίες εξελίξεις ασφαλείας

Οι τελευταίες εξελίξεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας Gabrielius Landsbergis.

Ο κ. Δένδιας έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο “Χ”:

In the context of my visit to Lithuania, I had a private meeting with my friend, the Lithuanian Foreign Minister @GLandsbergis, and we had the opportunity to exchange views on the latest developments in the broader area. pic.twitter.com/94ygeqkO1P— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 14, 2024