Συνάντηση Μητσοτάκη – Χαρδαλιά σήμερα – Που στοχεύει ο πρωθυπουργός στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να έχει σήμερα (1/8) στις 14:00 ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος είναι ο υποψήφιος της ΝΔ, για την Περιφέρεια Αττικής. Η απόφαση ελήφθη από τον ίδιο τον πρωθυπουργό μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον νυν περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει αυτοδιοικητικό παρελθόν, καθώς έχει διατελέσει δήμαρχος Βύρωνα για 12 χρόνια, περιφερειακός σύμβουλος και επικεφαλής του τομέα αυτοδιοίκησης της Ν.Δ.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εμμέσως στην απόσυρση του Γιώργου Πατούλη εκφράζοντας τις ευχαριστίες του «στους εν ενεργεία περιφερειάρχες τους οποίους επιλέξαμε τελικά να μην στηρίξουμε και να εξάρω την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισαν αυτήν την κομματική επιλογή, δύσκολη ενδεχομένως για αυτούς αλλά είναι κάποιου είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω έχουμε λοιπόν τώρα κλειδώσει τις υποψηφιότητες μας πάμε να δώσουμε τον αγώνα μας έτσι ώστε αυτές οι 13 επιλογές να δικαιωθούν τελικά στην κάλπη».

Η επιλογή του Νίκου Χαρδαλιά από τη ΝΔ

Σημειώνεται ότι η επιλογή του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος θα παραιτηθεί απ’ τα υπουργικά του καθήκοντα, προέκυψε κατόπιν διεργασιών, αλλά και επικοινωνίας του ιδίου με τον πρωθυπουργό, ενώ τα στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν ήταν αφενός ή πολυετής πείρα του στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφετέρου τα πολιτικά «διαπιστευτήριά» του σε καίριες θέσεις, όπως για παράδειγμα στη διαχείριση της πανδημίας.

«Η προσφορά του Γιώργου Πατούλη, τόσο στο κόμμα, όσο και στην Αυτοδιοίκηση είναι σημαντική. Οι υποψήφιοι του συνδυασμού του είναι αυτονόητο ότι θα συμπεριληφθούν στο νέο αυτό εγχείρημα με επικεφαλής τον Νίκο Χαρδαλιά» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η ρήξη στις σχέσεις ΝΔ – Πατούλη

Η ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών ήρθε με την εικόνα του νυν περιφερειάρχη να χορεύει τις κρίσιμες ώρες που η Ελλάδα «μάχονταν» με τα πύρινα μέτωπα. Όπως αναμενόταν, ο Γιώργος Πατούλης απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Πατούλης: «Πάνω από όλα, σέβομαι τον κόσμο της παράταξής μου αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες, που διαχρονικά με στηρίζουν στην πολιτική μου πορεία. (…) Προτεραιότητά μου ήταν πάντα να βρίσκομαι διαρκώς, δίπλα στον πολίτη. Αυτό θα εξακολουθήσω να κάνω και στο μέλλον».

