Την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τις αξίες και τη διαφάνεια, Βέρα Γιούροβα, υποδέχθηκε νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Νωρίτερα, την Βέρα Γιούροβα υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

