Πόθεν έσχες: Στο φως τη Δευτέρα οι δηλώσεις πολιτικών – Γιατί άλλαξε η ημερομηνία δημοσίευσης

Την Δευτέρα 6/11 και όχι αύριο, όπως αρχικά ανακοινώθηκε, η Επιτροπή Ελέγχου των Πόθεν Έσχες θα δώσει στην δημοσιότητα τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών για το έτος 2022 (χρήση 2021).

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής διευκρινίζεται ότι τα 1.034 «πολιτικά» Πόθεν Έσχες θα είναι ανέλεγκτα από την Επιτροπή έτσι όπως τα κατέθεσαν οι ελεγχόμενοι.

Σημειώνεται πως η αλλαγή της δημοσιοποίησης των Πόθεν Έσχες έγινε μετά από αντίδραση των κοινοβουλευτικών συντακτών καθώς την Παρασκευή κλείνουν νωρίς οι εφημερίδες, ενώ ήδη και το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του έντυπου τύπου του Σαββατοκύριακου έχει ήδη κλείσει και δεν είναι εφικτή η δημοσιοποίησή τους.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής:

“Από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν.5026/2023 ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. θα δοθούν στους Κοινοβουλευτικούς Συντάκτες, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών για το έτος 2022 (χρήση 2021).

Οι εν λόγω δηλώσεις θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, την ίδια ημέρα και ώρα 10.30 π.μ.

Το πλήθος των σχετικών δηλώσεων είναι συνολικά 1.034.

Η δημοσίευση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το περιεχόμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων (παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 – στο εξής Ν.5026/2023).

Ευχαριστούμε όλους τους υπόχρεους που ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στην υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς επίσης και το προσωπικό των υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, για την πολύτιμη συμβολή τους προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δημοσίευση”.