Πλεύρης: Η Ελλάδα συνεργάζεται με τέσσερις χώρες για κέντρα επιστροφής μεταναστών εκτός ΕΕ

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μίλησε για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης «κατά προτίμηση στην Αφρική», ενώ αποκάλυψε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεννόηση με τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία.

Στην ΕΡΤ μίλησε το πρωί της Τετάρτης (18/02) ο κ. Πλεύρης και όπως είπε, η πρόταση αφορά κυρίως περιπτώσεις απορριφθέντων αιτούντων άσυλο, οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στις χώρες καταγωγής τους. «Όταν κάποιος γνωρίζει ότι θα επιστραφεί σε κέντρο κράτησης σε τρίτη χώρα, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά», ανέφερε ο υπουργός, λέγοντας ότι στόχος είναι το βασικό πλαίσιο να έχει διαμορφωθεί τους επόμενους μήνες, παράλληλα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις επιστροφές μεταναστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παρουσίασε επίσης δεδομένα που δείχνουν μείωση στις παράνομες αφίξεις, υπογραμμίζοντας ότι το 2025 σημειώθηκε πτώση 21% σε σύγκριση με το 2024 και 40% στο τελευταίο πεντάμηνο, με περίπου 13.000 λιγότερες αφίξεις. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το κύριο πρόβλημα παραμένουν οι επιστροφές, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα πραγματοποιεί σταθερά 5.000–7.000 επιστροφές ετησίως, αριθμό που θεωρεί ανεπαρκή μπροστά σε ροές που, όπως σημείωσε, φτάνουν τις 40.000.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι το άσυλο «δεν είναι ισόβιο καθεστώς» και μπορεί να επανεξετάζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες στις χώρες καταγωγής ή προκύπτουν ζητήματα δημόσιας ασφάλειας. Ανέφερε ότι έχει ζητήσει επανεξέταση τόσο σε περιπτώσεις συλλήψεων, όσο και για εθνικότητες στις οποίες «οι συνθήκες που δικαιολογούσαν άσυλο δεν συντρέχουν πλέον».

H τραγωδία στη Χίο

Αναφορικά με το πρόσφατο τραγικό γεγονός στη Χίο, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και υπό μυστικότητα, προσθέτοντας ότι, βάσει των εκθέσεων του Λιμενικού, «εμπιστεύεται το Λιμενικό» και εκτίμησε ότι η διερεύνηση θα δικαιώσει το Σώμα απέναντι σε «συκοφαντικές ύβρεις».

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΑ, Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και οι δημοσκοπήσεις

Σχετικά με την υπόθεση των φερόμενων «επιδομάτων-μαϊμού» του ΟΠΕΚΑ και την αναστολή κομματικής ιδιότητας στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ο Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε την παράνομη απόκτηση επιδομάτων «από τις χειρότερες πράξεις», υπογραμμίζοντας ότι «τα χρήματα είναι συγκεκριμένα» και όταν καταλήγουν σε μη δικαιούχους «στερούνται από εκείνον που τα έχει πραγματικά ανάγκη». Τόνισε την ανάγκη για πλήρη διερεύνηση και λογοδοσία «όποιου ευθύνεται, σε όποιο κόμμα κι αν ανήκει».

Απαντώντας για την αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τις αλληλομηνύσεις με τον Άδωνι Γεωργιάδη, επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει εξίσωση επιτιθέμενου και αμυνόμενου», χαρακτηρίζοντας «χυδαίο και ιταμό τρόπο» την επίθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και υποστηρίζοντας πως επενδύει «στην τοξικότητα και την κλιμάκωση», χωρίς να προσφέρει συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Για τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, ενώ επισήμανε ότι «τον τόνο τον δίνει ο λαός». Σε περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί, εξήγησε ότι οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν από τα ποσοστά και ότι «ευθύνη για ενδεχόμενη ακυβερνησία θα έχουν όσοι δηλώνουν ότι δεν συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία».