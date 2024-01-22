Πηγές υπουργείου Εσωτερικών: «230 βουλευτές τοποθετήθηκαν υπέρ της Επιστολικής ψήφου, γιατί όχι και στις Εθνικές Εκλογές;»

Θέση αναφορικά με τις σχετικές αντιδράσεις που σημειώθηκαν από την αντιπολίτευση για την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές πήραν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών.

«Από τη στιγμή που κόμματα που εκπροσωπούν πάνω από 230 βουλευτές τοποθετήθηκαν θετικά υπέρ της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού μέσω επιστολικής ψήφου, γιατί όχι και στις εθνικές εκλογές; » αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών.

Στο ερώτημα «γιατί έρχεται τώρα η συγκεκριμένη τροπολογία», η απάντηση είναι ότι «την περασμένη εβδομάδα διαμορφώθηκε μία πρωτοφανής ιστορική συναίνεση στην επιστολική ψήφο για ‘Ελληνες του εξωτερικού στις ευρωεκλογές, γεγονός που καταδεικνύει ότι το πολιτικό μας σύστημα επέδειξε τη δέουσα ωριμότητα και φάνηκε ικανό να συναινέσει στην εφαρμογή του μέτρου της επιστολικής για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές. Εφόσον λοιπόν διαφάνηκε η ιστορική αυτή συναίνεση, που τιμά το Κοινοβούλιο, η φυσική συνέχεια ήταν η αυτονόητη επέκταση της επιστολικής ψήφου για Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές. Και αυτός είναι και όλος ο πλούτος του κοινοβουλευτικού διαλόγου, να βελτιώνονται νομοσχέδια ως αποτέλεσμα μίας διαδικασίας που οδηγεί σε συναινέσεις. Αλίμονο αν τα νομοσχέδια ψηφίζονται αυτολεξεί όπως κατατίθενται στην αρχή μιας διαδικασίας» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Όπως δηλώνουν από το υπουργείο Εσωτερικών, η συγκεκριμένη τροπολογία κατατέθηκε στην αρχή μίας τριήμερης συνεδρίασης της Ολομέλειας, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για να συζητηθεί, σημειώνοντας ότι η Ολομέλεια μπορεί να διαρκέσει για όσο χρειαστεί.

«Η συζήτηση για τη διευκόλυνση του δικαιώματος άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες του εξωτερικού συζητείται στη Βουλή τα τελευταία 50 χρόνια. Ας μην αφήσουμε να περάσουν 50 ακόμα χρόνια. Η πατρίδα μας έχει μόνο να κερδίσει από την περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών της με τον απόδημο Ελληνισμό» καταλήγουν.

