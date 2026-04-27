Παύλος Μαρινάκης: “Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με υποσχέσεις, λεφτόδεντρα, και παροχολογία”

«Έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης και όπως δεν σχολιάσαμε στην πρώτη διάταξη που είχε εκδοθεί, στην πραγματικότητα από δύο ανώτατους δικαστές, αποτέλεσμα της διάταξης αυτής ήταν η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ούτε αυτήν τη σχολιάσαμε. Έτσι και τώρα δεν πρόκειται να σχολιάσουμε μία ακόμα κρίση σε ανώτατο επίπεδο». Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

«Έχει αξία ένα συμπέρασμα το οποίο απορρέει από τις διατάξεις αυτές, ότι άλλος ένας ανώτατος δικαστής -και μάλιστα ο κ. Τζαβέλας- ο οποίος δεν ήταν όπως κάποιοι έχουν πει ένας διορισμένος από την κυβέρνηση, ο κ. Τζαβέλας ήταν πρώτος στη ψηφοφορία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, δηλαδή του συνόλου των δικαστών και των εισαγγελέων, άρα μια υπόδειξη της δικαιοσύνης προς το υπουργικό συμβούλιο, προς την κυβέρνηση, μετά τη νομοθετική αλλαγή που κάναμε.

Δυο διαφορετικές διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο συμφωνούν στα ίδια συμπεράσματα. Αυτό είναι αυτό που λέει η δικαιοσύνη και οφείλει το σύνολο του πολιτικού συστήματος, ως μια ένδειξη αυτονόητου σεβασμού, στην ανεξαρτησία των εξουσιών, να το σεβαστεί. Όλα τα υπόλοιπα δεν στέκουν, και θεωρώ ότι είναι διατυπώσεις οι οποίες στρέφονται ευθέως ενάντια στην διάκριση των εξουσιών και χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, γιατί μιλάμε για αποφάσεις από ανθρώπους όπου έχουν μια μακρά πορεία στην δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

«Μπορεί να έγιναν πλέον δεύτερη φύση της δημόσιας συζήτησης τα τηλεδικαστήρια, που δυστυχώς δεν είναι μόνο τηλεδικαστήρια, είναι και πολιτικά δικαστήρια. Δεν είναι μόνο τα δικαστήρια σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές, είναι και τα δικαστήρια που γίνονται στη Βουλή, από αυτόκλητους δικαστές, σε τηλεοπτικά πάνελ, αλλά δεν λειτουργεί έτσι η δικαιοσύνη. Ούτε στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών ούτε σε ένα πάνελ ούτε στο καφενείο ούτε στον δρόμο. Η δικαιοσύνη λειτουργεί στις δικαστικές αίθουσες και απονέμεται από δικαστικούς λειτουργούς, από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Και επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε και θα έχουμε μια ανθεκτική δημοκρατία, ο σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητας θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτος και αντίστοιχα στη διάκριση των εξουσιών», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Όταν λοιπόν μιλάει η δικαιοσύνη, ό,τι και να πει αυτή, εμείς δεν μπορούμε, δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε το οποιοδήποτε σχόλιο. Όλα αυτά τα οποία ερωτώνται, όλα αυτά τα ερεύνησε η δικαιοσύνη και αποφάσισε. Και για να δείτε ότι εμείς δεν λέμε και ξελέμε, δεν φάσκουμε και αντιφάσκουμε, την ίδια ακριβώς στάση είχαμε και μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, η οποία σας θυμίζω ότι είναι μια απόφαση η οποία έχει εφεσιβληθεί και θα πάρει τον δρόμο του και το εφετείο, δηλαδή εκδίκαση του δεύτερου βαθμού. Κανένα σχόλιο, απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, αλλά από όλους», σημείωσε.

Σε ερώτηση για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης, αφού αναφέρθηκε στις μειώσεις 83 φόρων και τις πρόσφατες μειώσεις φόρων στα εισοδήματα, υπογράμμισε: «Τι λένε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και της ελληνικής στατιστικής Αρχής; Λένε ότι η αύξηση του μέσου μισθού, αν κανείς συνυπολογίσει και την επίδραση του πληθωρισμού, με όρους αγοραστικής δύναμης στην Ελλάδα, είναι στο 11%, γιατί έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός χωρίς την επίδραση του πληθωρισμού, περίπου στο 30-35%, και η επίδραση των τιμών αυτό το 35% το έχει κάνει 11%, κατά μέσο όρο πάντοτε, γιατί πολύ απλά έχουμε να κάνουμε με ένα πρωτοφανές κύμα πληθωρισμού. Συμπέρασμα: Συμφωνούμε ότι υπάρχει ζήτημα ακρίβειας και ειδικά για κάποιους συμπολίτες μας με χαμηλότερα εισοδήματα ακόμα μεγαλύτερο. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι αντικειμενικό και όχι μόνο ελληνικό.

«Άλλοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουμε με υποσχέσεις, με λεφτόδεντρα, με παροχολογία. Αυτή η λογική είναι που οδήγησε την Ελλάδα στην πτώχευση και υποθήκευση της δικής μας γενιάς», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.