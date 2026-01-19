ΠΑΣΟΚ: “Μήπως η κυβέρνηση ταυτίζει το δημοσιονομικό κόστος με την ενδεχόμενη απώλεια κερδοφορίας κάποιων ιδιωτικών εταιρειών;”

«Έχουμε πάρει σαφή θέση για κάθε αίτημα που έχουν υποβάλει οι αγρότες», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ERTnews, παραπέμποντας στο «ολοκληρωμένο πλαίσιο» των έξι προτάσεων που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή από το Δεκέμβριο.

«Θεωρούμε ότι όσα δίνει η κυβέρνηση είναι λιγότερα από όσα θα έπρεπε. Ωστόσο, επιδιώκουμε την αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς τη θεωρούμε κομβική, και την επιστροφή των παραγωγών στις καλλιέργειές τους με ασφάλεια και προοπτική», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σχολίασε ότι ακούει τον πρωθυπουργό να δηλώνει πως η οικονομία δεν αντέχει άλλο δημοσιονομικά, και τόνισε: «Η προστασία της αγροτικής γης από τα funds έχει δημοσιονομικό κόστος; Μήπως η κυβέρνηση ταυτίζει το δημοσιονομικό κόστος με την ενδεχόμενη απώλεια κερδοφορίας κάποιων ιδιωτικών εταιρειών; Αν έχει κοινά συμφέροντα με αυτές, οφείλει να μας το πει». Παράλληλα, διερωτήθηκε αν «έχει δημοσιονομικό κόστος η αποκατάσταση της ασφαλιστικής ικανότητας όσων αδυνατούν να επισκεφθούν γιατρό λόγω χρεών που προέκυψαν από την καθυστέρηση των πληρωμών με υπαιτιότητα της κυβέρνησης».

Σημείωσε πως δεν υπάρχει καμία δημοσιονομική επιβάρυνση στο να βρεθεί τρόπος εξόδου από τον «Τειρεσία» για όσους αγρότες εντάχθηκαν στη λίστα με κυβερνητική ευθύνη.

Όσον αφορά στο ενεργειακό κόστος και τον ρόλο της ΔΕΗ, ρώτησε αν «η μείωση της τιμής του ρεύματος και η ένταξη των οφειλετών σε ρυθμίσεις επιβαρύνει τον δημόσιο προϋπολογισμό ή την υπερκερδοφορία της επιχείρησης». «Θεωρούμε ότι η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να το πράξει, καθώς αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση την έχει μετατρέψει σε όχημα υπερκερδοφορίας σε βάρος του καταναλωτή. Από το ένα άκρο της ζημιογόνου ΔΕΗ, περάσαμε στο άλλο, όπου επιδιώκεται μόνο η κερδοφορία χωρίς να υπηρετείται το κοινωνικό συμφέρον», υπογράμμισε.

Σχετικά με τη διαχείριση των ζωονόσων, κατήγγειλε την κυβέρνηση γιατί «απέκρυψε το έγγραφο του Επιτρόπου κ. Βάρελι, το οποίο ήταν κρίσιμο για τον διάλογο». «Προσπάθησε να αποφύγει μια σοβαρή συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του εμβολιασμού, στερώντας την πληροφόρηση από τους αγρότες», είπε.

Όσον αφορά στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «η άρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία είναι πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ και περιλαμβάνεται στην πολιτική του διακήρυξη. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και το μόνο κόμμα που ασκεί σήμερα ουσιαστική, πολυθεματική αντιπολίτευση. Καλούμε τον κόσμο να συμπαραταχθεί μαζί μας για να έρθει η προοδευτική αλλαγή και να φύγει η Δεξιά».