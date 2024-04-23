ΠΑΣΟΚ: «Υπότροπος ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μη κατάθεση υπομνήματος κατά των ναζιστών εγκληματιών»

Με αιχμές σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με την κατάθεση υπομνήματος στον Άρειο Πάγο για την απαγόρευση συμμετοχής των ”Σπαρτιατών” στις ευρωεκλογές.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ -για δεύτερη σημειωτέον φορά- δεν κατέθεσε υπόμνημα στον Άρειο Πάγο κατά της συμμετοχής των περιτριμμάτων της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, στις ευρωεκλογές» επισημαίνει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολίασε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του «Όπως επιχειρηματολόγησε ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Αυλωνίτης, ”η Δικαιοσύνη δεν χρειάζεται βαστάζους(;)”» και προσέθεσε:

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό αν έτσι αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τη νέα ηγεσία του, τον αγώνα των προοδευτικών πολιτών ενάντια στους νεοναζιστές εγκληματίες. Άλλωστε, η νομική διαδικασία είναι ξεκάθαρη και ορίζει την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους των πολιτικών κομμάτων.

Όσο, δε, για την αναφορά του κ. Αυλωνίτη ότι θα καταθέσουν τελικά υπόμνημα σήμερα, δεν αξίζει ούτε σχολιασμού, καθώς η προθεσμία έληξε πριν τρεις μέρες».

