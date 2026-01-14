ΠΑΣΟΚ: “Η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε έλεγχο της αγοράς”

«Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη του πληθωρισμού τον Δεκέμβριο καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε έλεγχο της αγοράς», αναφέρει ο Τομέας Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αναφέρει ειδικότερα σε ανακοίνωση του για τον πληθωρισμό ότι η κυβέρνηση «ανέχεται την αισχροκέρδεια, αδυνατεί να προστατεύσει το εισόδημα των πολιτών και μετατρέπει την καθημερινότητα σε αγώνα επιβίωσης. Τα τρόφιμα, η στέγη και η μετακίνηση γίνονται είδη πολυτελείας».

Σημειώνει ότι «ο πληθωρισμός ενισχύθηκε εκ νέου στο 2,6% τον Δεκέμβριο, από 2,4% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον εθνικό δείκτη» και ότι «οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες είναι καταιγιστικές:

Κρέατα: +13,1%

Αεροπορικά εισιτήρια: +11,9%

Φρούτα: +10,6%

Ενοίκια: +8,4%

Εστίαση: +7,4%».

Ο Τομέας Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η κοινωνία δεν αντέχει άλλες δικαιολογίες. Ούτε άλλα κυβερνητικά ημίμετρα, όπως η δήθεν αρχή προστασίας καταναλωτή, που δεν ενισχύει το καταναλωτικό κίνημα, αλλά συνενώνει υφιστάμενες διοικητικές δομές». Σχολιάζει ότι «κάθε μήνας αδράνειας είναι ένας ακόμη λογαριασμός που δεν βγαίνει.Και αυτή η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο: κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».