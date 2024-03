Tην καταδίκη της για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα «εναντίον αμάχων», «την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος», εξέφρασε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια αυτής της τραγικής περιόδου» σημείωσε.

I strongly condemn the terrorist attack against civilians in the Crocus City Hall in Moscow claimed by the Islamic State.



My thoughts are with the victims and their families during this tragic time.