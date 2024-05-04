Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και το Ζεφύρι για τον Επιτάφιο

Την περιφορά του Επιταφίου στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και στο Ζεφύρι ακολούθησε χθες Μεγάλη Παρασκευή, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Νωρίς χθες το απόγευμα, ο κ. Χαρδαλιάς βρέθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου ακολούθησε τον Επιτάφιο στο παρεκκλήσι του ιδρύματος, μαζί με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και τους ασθενείς που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες το απόγευμα παρακολούθησα σε κλίμα κατάνυξης μαζί με τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, τη ξεχωριστή σε συγκίνηση Ακολουθία του Επιταφίου στο Νοσοκομείο Σωτηρία.



Και μετά, το βράδυ, παρευρέθηκα με πλήθος πιστών και με τον φίλο Δήμαρχο… pic.twitter.com/bClEhHcQFY— Nikos Hardalias (@nhardalias) May 4, 2024

Αμέσως μετά, μετέβη στο Ζεφύρι, στον ναό του Αγ. Στυλιανού και ακολούθησε τον επιτάφιο με το εκκλησίασμα της περιοχής.

Ο περιφερειάρχης Αττικής θα περάσει το βράδυ της Ανάστασης οικογενειακά στον Βύρωνα, όπου θα παρακολουθήσει την Ακολουθία στον Αγ. Γεώργιο Καρέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικογενειακή τραγωδία στη Σάμο – 49χρονη σκότωσε τον πατέρα της

Αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα από τα λιμάνια της Αττικής – 420.000 οχήματα πέρασαν τα διόδια