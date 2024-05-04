Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και το Ζεφύρι για τον Επιτάφιο

Ο Περιφερειάρχης Αττικής δίπλα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και τους ασθενείς που δίνουν τον δικό τους αγώνα

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και το Ζεφύρι για τον Επιτάφιο
DEBATER NEWSROOM

Την περιφορά του Επιταφίου στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και στο Ζεφύρι ακολούθησε χθες Μεγάλη Παρασκευή, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Νωρίς χθες το απόγευμα, ο κ. Χαρδαλιάς βρέθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου ακολούθησε τον Επιτάφιο στο παρεκκλήσι του ιδρύματος, μαζί με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και τους ασθενείς που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά, μετέβη στο Ζεφύρι, στον ναό του Αγ. Στυλιανού και ακολούθησε τον επιτάφιο με το εκκλησίασμα της περιοχής.

Ο περιφερειάρχης Αττικής θα περάσει το βράδυ της Ανάστασης οικογενειακά στον Βύρωνα, όπου θα παρακολουθήσει την Ακολουθία στον Αγ. Γεώργιο Καρέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικογενειακή τραγωδία στη Σάμο – 49χρονη σκότωσε τον πατέρα της

Αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα από τα λιμάνια της Αττικής – 420.000 οχήματα πέρασαν τα διόδια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ