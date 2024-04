Πέρα από το μήνυμα της συσπείρωσης και της ενότητας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της ΝΔ ξεκαθάρισε δυο κυρίως ζητήματα.

Το πρώτο ότι παίρνει πάνω του όχι μόνο την προεκλογική εκστρατεία, αλλά και το κόστος του όποιου αποτελέσματος.

Το δεύτερο έκλεισε το σενάριο που κάποιοι διαρρέουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μελετά μετά το καλοκαίρι να μετακινηθεί σε κάποια υψηλόβαθμη θέση στην Ευρώπη. Αυτοί είναι και οι λόγοι που στην τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός τόνισε ότι: «Πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας κρύβονται οι δεσμεύσεις μας. Αλλά κρύβεται και κάτι ακόμα. Κρύβεται και το δικό μου όνομα. Τη χρειάζομαι αυτή τη δύναμη στη διαπραγμάτευση και στο ευρωπαϊκό συμβούλιο. Μένουμε Ευρώπη και θέλουμε πρόεδρο την Ούρσουλα φον ντερ Λάειν, αλλά και μένουμε Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ επικεφαλής».

Στο πλαίσιο του ότι παίρνει πάνω του τις ευρωεκλογές εντάσσονται και οι επόμενες κινήσεις του. Ο πρωθυπουργός σήμερα θα επισκεφθεί την Τήλο και τη Ρόδο.

Το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου και το Δημαρχείο του νησιού.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεναγηθεί στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου.

Το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Ρόδο, όπου θα έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο της πόλης.

Στις 20:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis».

Την Τρίτη προγραμματίζεται ο πρωθυπουργός πρόκειται να ανέβει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την παρουσίαση της πλατφόρμας κατά του bullying στην Πολίχνη.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντήσει τους πολίτες στην Πολίχνη του Δήμου Παύλου Μελά, την Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στο καφέ “Βασιλάκης” (Aγνώστου Στρατιώτη 70, Πολίχνη).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσει η επιτροπή εκλογικού αγώνα με στόχο να οριστούν τα κομματικά κλιμάκια που τις επόμενες ημέρες θα «οργώσουν» την χώρα για να πραγματοποιήσουν περιοδείες.

Μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα θα βγουν στον δρόμο και κομματικά κλιμάκια που ετοιμάζονται σε συνεννόηση ΝΔ-Μεγάρου Μαξίμου. Τα κλιμάκια θα αποτελούνται από υπουργούς, βουλευτές, γενικούς γραμματείς του κόμματος και φυσικά υποψηφίους ευρωβουλευτές που θα καλύψουν, όπως και στις εθνικές εκλογές, όλη την επικράτεια. Το βάρος αναμένεται να πέσει στη Βόρεια Ελλάδα όπου καταγράφονται τα περισσότερα προβλήματα, από πλευράς διαρροών ψήφων.

Τις επόμενες ημέρες θα κλείσει και τυπικά το ευρω-ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχουν σκέψεις να γίνει παρουσίαση όλων των υποψηφίων.

