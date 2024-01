Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε σχετικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και απάντησε λέγοντας: «Μην βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα».

Η απάντηση αυτή του πρωθυπουργού δεν σημαίνει ότι το εν λόγω νομοσχέδιο μπαίνει στον «πάγο», αλλά επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την πολιτική φύση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος προτιμά να αφήνει αναπάντητες τις επίμονες ερωτήσεις και να επανέρχεται με τη συνταγή των αιφνιδιαστικών, αλλά ταυτόχρονα μετρημένων κινήσεων.

Αυτό δείχνουν, άλλωστε, και τα λεγόμενα του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρη Τσιόδρα, ο οποίος δήλωσε ότι: «Θα έρθει το νομοσχέδιο, διότι λύνει προβλήματα. Έχει πει ο πρωθυπουργός ότι θα έρθει και θα έρθει με τη σειρά που θεωρεί ο ίδιος», υπενθυμίζοντας πως αποτελεί από τις πρώτες δεσμεύσεις της κυβέρνησης από την εκλογή της τον περασμένο Ιούνιο.

Η συγκεκριμένη αναφορά του πρωθυπουργού προκάλεσε την αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη, o οποίος σε ανάρτησή του κάλεσε τον πρωθυπουργό να πάρει ξεκάθαρη θέση για το αν είναι υπέρ ή εναντίον του γάμου και της τεκνοθεσίας στα ομόφυλα ζευγάρια.

«Αδυναμία κατανόησης βασικών εννοιών ή φράσεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά εδώ και χρόνια στη χώρα μας» καταλόγισε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

