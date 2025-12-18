Νίκος Παππάς: Άφαντος μετά τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου – Το τηλεφώνημα Φάμελλου – Αρβανίτη για τη διαγραφή του

Άφαντος παραμένει ο Νίκος Παππάς μετά τη βίαιη επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου το βράδυ της Τρίτης 16/12 σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Τα αντανακλαστικά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν άμεσα προχωρώντας στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του κόμματος, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν και διαφωνίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, ζήτησε από τον ίδιο τον Νίκο Παππά να του πει τι ακριβώς συνέβη. Στη συνέχεια, ο κ. Αρβανίτης ενημέρωσε τον Σωκράτη Φάμελλο, για να ακολουθήσει σύσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με στενούς του συνεργάτες.

Η απόφαση ήταν να εισηγηθεί την απομάκρυνση του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα του κόμματος και την έναρξη της διαδικασίας διαγραφής του μέσω της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Μάλιστα κινήθηκαν και οι διαδικασίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Αριστεράς, με την πολιτική ομάδα της Left να ξεκινά κι αυτή διεργασίες για τη διαγραφή του Νίκου Παππά και από τις τάξεις της.

Πάντως, πηγές της Κουμουνδούρου διέψευσαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για διαφωνία του Παύλου Πολάκη με τη διαγραφή του Νίκου Παππά. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο κ. Πολάκης ζήτησε απλώς να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς να διατυπώσει αντίρρηση επί των αποφάσεων που ελήφθησαν.

Το χρονικό του βίαιου επεισοδίου στο Στρασβούργο

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος το βράδυ της Τετάρτης μίλησε στο Action24 και περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη το βράδυ που δέχθηκε την επίθεση από τον Νίκο Παππά, τα απολογητικά μηνύματα που φέρεται να του έστειλε, καθώς και όσα εκτυλίχθηκαν το επόμενο πρωί, καθώς οι δυο τους διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο στο Στρασβούργο.

Ο δημοσιογράφος, μετά από μια πρώτη αντίδραση μέσω ανάρτησης στο facebook και αφού είχε τοποθετηθεί με story στο Instagram ο Νίκος Παππάς για το συμβάν, εξιστόρησε όσα βίωσε το βράδυ της Τρίτης στο Στρασβούργο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήμασταν με συναδέλφους σε ένα εστιατόριο-μπαρ στο Στρασβούργο, ένα από τα παραδοσιακά στέκια της πόλης μάλλον, αν και εγώ πρώτη φορά έρχομαι.

Μετά από ένα μισάωρο εμφανίστηκε και ο Νίκος Παππάς με την παρέα του, με συνεργάτες. Όταν φόρεσα το μπουφάν για να φύγω πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει τρικλοποδιά. Γυρίζω πίσω να δω τι γίνεται και διαπιστώνω ότι μου το έχει κάνει ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα, κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 ετών, και του λέω “μην τολμήσεις να με ακουμπήσεις ξανά”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μου λέει “πάμε έξω, να λογαριαστούμε”. Δεν πίστεψα ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος θα με χτυπήσει. Λέω “πάμε έξω, εγώ έτσι κι αλλιώς θα φύγω, εσύ κάνε ό,τι καταλαβαίνεις”.

Μόλις περάσαμε το κατώφλι της πόρτας νιώθω δύο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. “Τι κάνεις; Τι ακριβώς κάνεις; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής”. Ευτυχώς, επέστρεψα στην αίθουσα, ενημέρωσα τα παιδιά, τους συναδέλφους, τι ακριβώς είχε γίνει, βγήκαμε όλοι μαζί έξω και εκεί ο Νίκος Παππάς άρχισε να το ξανασκέφτεται, αφού με είχε λούσει με διάφορα κοσμητικά, καθώς μου έλεγε ”πως είσαι έτσι;” και άλλα σχόλια για την εμφάνισή μου, λες πως θα έπρεπε να είμαι και εγώ δύο μέτρα. Τέλος πάντων, αυτό δεν με πείραξε, αλλά είχε προηγηθεί το χτύπημα που ήταν πραγματικά αναίτιο, δεν τον έχω πειράξει ποτέ, ποτέ. Δεν είχα καμία επαφή μαζί του εδώ και 7 χρόνια που είχα φύγει από το αθλητικό ρεπορτάζ. Οπότε δεν καταλαβαίνω ποιο ήταν το πρόβλημα, ακόμα και τώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν έφτασα στο ξενοδοχείο, μου έστειλε 2-3 μηνύματα απολογητικά, τα έσβησε και αυτά μετά. Τρικυμία εν κρανίω μου φαίνεται, αλλά εγώ είχα την υποχρέωση να τον καταγγείλω και έτσι και έκανα, τον κατήγγειλα στη γαλλική αστυνομία. Πήγα στο τμήμα σήμερα και έδωσα μία κατάθεση 1 ώρα και 10 λεπτά, όπου περιγράφω το περιστατικό, υπέγραψα κιόλας.

Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει. Το ευτράπελο της ιστορίας είναι ότι μένει στο ξενοδοχείο που μένουμε και εμείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό που θέλω να γίνει είναι να πάρω τα θεσμικά μέτρα για να του δώσω ένα μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσει. Θα ξεκινήσω νομική διαδικασία και την Ελλάδα, μπορεί να μας κρίνει η Δικαιοσύνη.

Πρώτα απ’ όλα θα ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα, δεν θέλω ποτέ να με ξαναπλησιάσει. Αποδείχθηκε ότι είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε το θυμό του ούτε την οργή του. Τα οποία αισθήματα είναι και τελείως αδικαιολόγητα. Δεν είχαμε τσακωμό, δεν λογομαχήσαμε για κάτι -που πάλι δεν θα ήταν δικαιολογία να χειροδικήσει-, αλλά ούτε αυτό συνέβη. Υπάρχουν μάρτυρες. Όταν δέχτηκα τα χτυπήματα είχε προχωρήσει μία συνάδελφος μπροστά και εγώ με τον ευρωβουλευτή είχαμε μείνει πιο πίσω. Και με χτύπησε εκείνη την ώρα. Δεν κατάλαβα γιατί με χτύπησε από το πίσω μέρος του κεφαλιού, αλλά στη συνέχεια σκέφτηκα ότι πιθανώς να μην ήθελε να μου αφήσει κάποια σημάδια. Μπορεί να μην ισχύει τίποτα από αυτά, αλλά προσπαθώ να εξηγήσω τι συνέβη.

Στη συνέχεια, όταν βγήκαν όλοι έξω, είπε ότι πράγματι ”παραφέρθηκα και τον χτύπησα”, το παραδέχθηκε μπροστά σε όλους. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά δεν καταλαβαίνω ακόμα τι συμβαίνει μέσα στο ταραγμένο του μυαλό. Θα ήθελα ακόμα και τώρα, αν μας ακούει, δεν θέλω να μου ζητήσει συγγνώμη, θα ήθελα ο ίδιος να βελτιώσει τη συμπεριφορά του, γιατί είναι ακόμα ευρωβουλευτής και εκπροσωπεί τη χώρα.

Έστειλε δύο μηνύματα στο Whats app, δύο μηνύματα για να απολογηθεί, τα οποία τα έσβησε. Αυτά είναι όλα καταγεγραμμένα στο κινητό μου, τα έχω κρατήσει, όπως έχω κρατήσει και τις κλήσεις του. Μου έκανε πάνω από έξι κλήσεις. Εγώ, στην κατάσταση που ήμουν, δεν ήθελα να τον ακούσω.

Παίρναμε το πρωινό μας και πέρασε από εκεί, ήθελε να με χαιρετήσει, του είπα καλό θα είναι να φύγει από μπροστά μου, δεν έφευγε και τελικά έφυγα εγώ. Μόλις έκανε την εμφάνισή του στο πρωινό η αίθουσα σκεπάστηκε από ένα πέπλο σιωπής. Ήρθαμε στο Στρασβούργο για να κάνουμε δουλειά, μέρος της οποίας ήταν ο Νίκος Παππάς. Σήμερα έχει πολλές κρίσιμες ψηφοφορίες στην ευρωβουλή και ο κ. Παππάς πρέπει να δώσει την ψήφο του.

Η αλήθεια είναι ότι επικοινώνησαν πολλοί μαζί μου. Επικοινώνησε και ο Σωκράτης Φάμελλος, με τον οποίο θα έχουμε μία τηλεφωνική επικοινωνία. Ωστόσο, αυτά δεν φτάνουν. Θα πρέπει και ο ίδιος ο ευρωβουλευτής να καταλάβει ότι αυτή δεν είναι συμπεριφορά. Ποτέ δεν είναι αργά για έναν άνθρωπο να αλλάξει. Του δίνεται μία καλή ευκαιρία. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σταματήσω τον νομικό αγώνα που άρχισα, θα το πάω μέχρι τέλους, να καταλάβει ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την ήπειρο».

Η αντίδραση του Νίκου Παππά μέσω Instagram

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, ο Νίκος Παππάς ανήρτησε δύο stories στο instragram, στα οποία υπερασπίζεται τον εαυτό του και κατηγορεί τα ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν την καταγγελία του θύματος.

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή και τα πραγματικά γεγονότα», γράφει ο Νίκος Παππάς.

«Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ότι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!», συνεχίζει.

«Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση – πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση», γράφει ο πρώην μπασκετμπολίστας.

«Ίσως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που ”μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί, καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες», καταλήγει.