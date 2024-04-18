Νίκος Καρανίκας σε Αχτσιόγλου: “Ας κοιτάξει τα του κομματικού οίκου της με τους τραμπούκους του κόμματός της”
Με αφορμή με τις δηλώσεις της Έφης Αχτσιόγλου για τον Δημήτρη Παπανώτα
Ο Νίκος Καρανίκας απαντά με ανάρτησή του στο Facebook, σε έντονο ύφος στην Έφη Αχτσιόγλου, αναφορικά με τις δηλώσεις τις για τον Δημήτρη Παπανώτα, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
Συγκεκριμένα, ο Νίκος Καρανίκας έγραψε: “Η Αχτσιόγλου ας κοιτάξει τα του κομματικού οίκου της με τους τραμπούκους του κόμματός της και ας σταματήσει να κάνει αντιπολίτευση στον Συριζα ΠΣ για κάποια τηλεοπτικά σχόλια“.
