Νίκος Καρανίκας σε Αχτσιόγλου: “Ας κοιτάξει τα του κομματικού οίκου της με τους τραμπούκους του κόμματός της”

Ο Νίκος Καρανίκας απαντά με ανάρτησή του στο Facebook, σε έντονο ύφος στην Έφη Αχτσιόγλου, αναφορικά με τις δηλώσεις τις για τον Δημήτρη Παπανώτα, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Καρανίκας έγραψε: “Η Αχτσιόγλου ας κοιτάξει τα του κομματικού οίκου της με τους τραμπούκους του κόμματός της και ας σταματήσει να κάνει αντιπολίτευση στον Συριζα ΠΣ για κάποια τηλεοπτικά σχόλια“.

