Νικολακόπουλος: «Η αστυνομία παρεμβαίνει όπου χρειάζεται προς όφελος του πολίτη και εγγυάται την ασφάλεια όλων των δημοσίων κτιρίων»

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος, απάντησε στη Βουλή κατά την διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σε Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου, της Κ.Ο. «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ», κ. Μιχαήλ Γαυγιωτάκης, και αφορούσε την ανακατάληψη του κτιρίου «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο Κρήτης και την άμεση εκκένωση από αντιεξουσιαστικά στοιχεία.

Όπως ανέφερε ο κ. Υφυπουργός, η Ελληνική Αστυνομία έχει αποδείξει όλο το τελευταίο διάστημα, ότι δουλεύει εντατικά πάνω στην εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης, ευταξίας και απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, ενώ όταν υπάρξει σχετικό αίτημα εκκένωσης δημοσίων κτιρίων που βρίσκονται υπό κατάληψη, παρεμβαίνει άμεσα και επιχειρεί αποτελεσματικά, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στην πρόσφατη εκκένωση που έγινε, στους χώρους Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που προχώρησε στην αναθεώρηση του νομικού πλαισίου, και πλέον μπορεί να παρεμβαίνει η αστυνομία προκειμένου να αποτρέπει έκνομες πράξεις στους χώρους δημοσίων κτιρίων και κυρίως πανεπιστημίων. Εμείς είμαστε εκείνοι που παραδίδουμε και πάλι τα Πανεπιστήμια στους φοιτητές και τους καθηγητές, ως χώρους ελεύθερης διακίνησης ιδεών και διδασκαλίας», είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Όσον αφορά την κατάληψη στο ιστορικό κτίριο «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο Κρήτης, ο κ. Υφυπουργός τόνισε, ότι πρόκειται για ένα κτίριο που μπορεί να μην είναι χώρος διδασκαλίας, αλλά ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η κατάληψη διαρκούσε από το 2002, και μετά από σχετικό αίτημα της Πρυτανείας, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα, έγινε στις 30/9/2023 συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων, συνελήφθησαν 10 άτομα και απελευθερώθηκε ο χώρος. Από τη στιγμή της εκκένωσης και έπειτα, αστυνομικές δυνάμεις, ανέλαβαν τη φρούρηση του ανωτέρω κτιρίου, σε 24ωρη βάση. Το κτίριο παραδόθηκε και πάλι στις Πρυτανικές αρχές και ενημερώθηκε η Πρυτανεία, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες-εργασίες και την εκπόνηση σχετικής μελέτης, υπό την επίβλεψη εργολάβου, για τον αποκλεισμό της πρόσβασης προσώπων εντός του κτιρίου.

Ωστόσο, μετά από αυτοψία των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού, ζητήθηκε εγγράφως η άμεση παύση των σχετικών εργασιών στο κτίριο, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν δυστυχώς η ανακατάληψη του κτιρίου από 15 άτομα.

Σύμφωνα με τον κ. Υφυπουργό, η Ελληνική Αστυνομία είναι έτοιμη, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ασφάλιση του εν λόγω κτιρίου από πλευράς Πρυτανικών αρχών, και κατόπιν σχετικής εντολής από τον Πρύτανη, σε συνεννόηση πάντα με τον αρμόδιο Εισαγγελέα, να πραγματοποιήσει εκ νέου αστυνομική επιχείρηση αποκατάστασης του χώρου και απόδοσής του στο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να τον αξιοποιήσει όπως αυτό επιθυμεί.

«Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας παρεμβαίνουν όταν και όπου χρειάζεται, προς όφελος του πολίτη και εγγυώνται την ασφάλεια όλων των δημοσίων κτιρίων», τόνισε ο κ. Υφυπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πως διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις σε Μαξίμου και Κουμουνδούρου

Κούγιας για πρόταση ενοχής της Πισπιρίγκου: “Επιπέδου μεσημεριανών εκπομπών η επιχειρηματολογία της Εισαγγελέως”