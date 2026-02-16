Κ. Μητσοτάκης: «Στις εκλογές του 2027 οι Έλληνες θα κληθούν να απαντήσουν αν θέλουν μία Ελλάδα ασφαλή ή ακυβέρνητο καράβι»

Το δικό του μήνυμα για τις εκλογές του 2027 έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ.

«Αυτή η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται» ανέφερε αρχικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω επισημαίνοντας ότι το ημερολόγιο δείχνει ότι απέχουμε περίπου 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες, συνεπώς για εμάς που ζούμε και αναπνέουμε για την πολιτική η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει» τόνισε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός για να προσθέσει:

«Ένα θα είναι και στις εκλογές του 2027 το κεντρικό ερώτημα για τους Έλληνες: θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να γίνει ακυβέρνητο καράβι σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά; Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, της συνέπειας ή τον γεμάτο παγίδες μονοπάτι τον πειραματισμό;».