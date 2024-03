Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Ουκρανία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην οβίδα που έσκασε κοντά στην ελληνική αποστολή στην Οδησσό.

«Μας έκαναν μια ξενάγηση στο λιμάνι όταν ακούσαμε κάποιες σειρήνες και λίγο μετά όταν πηγαίναμε στα αυτοκίνητά μας ακούσαμε μια μεγάλη έκρηξη. Για μας είναι η καλύτερη υπενθύμιση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα. Ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να προσθέσει:

President of Ukraine Zelensky at press-conference with PM of Greece in Odesa: there are dead and wounded in missile strike against Odesa today, and we've seen that strike(near delegation) https://t.co/gCTHGDLBRI pic.twitter.com/GUYZ6GWtY2