Μεγάλη τιμητική διάκριση για την Ελλάδα η οποία εξελέγη ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα είναι μια από τις πέντε χώρες που εξελέγησαν μετά την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε.

Η Ελλάδα έλαβε 182 ψήφους. Οι άλλες 4 χώρες που εξελέγησαν είναι η Δανία, το Πακιστάν, ο Παναμάς και η Σομαλία.

Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών μετά την ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

