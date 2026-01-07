“Λευκός καπνός” από τη συνάντηση Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των λαϊκών αγορών

“Λευκός καπνός” βγήκε από τη συνάντηση των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, καθώς κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία.

Σημειώνεται ότι, είχε προηγηθεί διάλογος τεσσάρων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών για θέματα που ενισχύουν ουσιαστικά τον θεσμό των λαϊκών αγορών μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και της στήριξης των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή συνάντηση υπήρξε ικανοποίηση των εκπροσώπων των των λαϊκών αγορών, καθώς ο κ. Θεοδωρικάκος δεσμεύτηκε για την υλοποίηση των αιτημάτων τους.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ3 ο Άγγελος Δερετζής, πρόεδρος συνομοσπονδίας λαϊκών αγορών Ελλάδας, πήγε πολύ καλά και ο υπουργός αποδέχτηκε τα αιτήματά τους.

«Πήγε πολύ καλά η συνάντηση. Ό, τι έχουμε ζητήσει, να γίνουν τροποποιήσεις που αφορά την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ο υπουργός τα αποδέχτηκε. Έχουμε στη συνέχεια ραντεβού στο υπουργείο οικονομικών για τα τεκμαρτά και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής», ανέφερε ο κ. Δερετζής.

Η απεργία που έχουν προκηρύξει οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών συνεχίζεται και σήμερα, ενώ αύριο αναμένεται να κλείσουν οι Λαχαναγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.