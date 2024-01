Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποφασίζοντας ομόφωνα ποιοι ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας θα αναλάβουν τις θέσεις των Αρχηγών των Σωμάτων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ομόφωνα αποφασίστηκε:

Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΕΘΑ του Αντιστρατήγου Δημήτριου Χούπη. Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΣ του Αντιστρατήγου Γεώργιου Κωστίδη. Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΝ του Αντιναυάρχου Δημήτριου – Eλευθέριου Κατάρα. Η επιλογή ως Αρχηγού ΓΕΑ του Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Δημήτριος Χούπης: Ποιος είναι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης γεννήθηκε το 1965 στα Νέα Κερδύλλια Σερρών. Εισήχθη το 1983 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από την οποία αποφοίτησε το 1987 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού Διαβιβάσεων. Ως τεταρτοετής Εύελπις (1986-1987) διετέλεσε Αρχηγός Αρχιλοχίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Φοίτησε με άριστα σε όλες τις σχολές και τα σχολεία του όπλου του, επί διετία στη ΣΤΗΑΔ (Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄) καθώς και στη Σχολή Πολέμου με διακεκριμένη φοίτηση. Εκπαιδεύτηκε σε Σχολεία Εξειδίκευσης του Όπλου και Ειδικών Δυνάμεων στην Ελλάδα και στα αντίστοιχα του ΝΑΤΟ-Γερμανία (Περιπόλων Μακράς Ακτίνας Δράσης, Επικοινωνιών-Κρυπτογραφίας, Σχεδίασης Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων). Είναι εν ενεργεία αλεξιπτωτιστής ελευθέρας πτώσης. Το 2012 επελέγη και φοίτησε στην Σχολή Εθνικής Άμυνας του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Defence College) (SC-121). Διαβάστε ολόκληρο το βιογραφικό του ΕΔΩ.

Γεώργιος Κωστίδης: Ποιος είναι ο Αρχηγός ΓΕΣ

Ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης γεννήθηκε το 1965 στην Καστοριά. Εισήχθη το 1983 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από την οποία αποφοίτησε το 1987 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού των Τεθωρακισμένων.

Φοίτησε σε όλες τις σχολές και τα σχολεία του Όπλου του, στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς (ΑΣΠ) και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). Τιμήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Nottingham Trent University. Είναι γνώστης της Αγγλικής γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια της Σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε Μονάδες Τεθωρακισμένων και ως Διοικητής υπηρέτησε στην 289 ΙΜΑ (Σαμοθράκη), στην 6η ΕΜΑ (Βυρώνεια), στην 212 ΕΜΑ (Λαγός) και ως Διοικητής ΝΑΤΟ Operational Mentor and Liaison Team (Αφγανιστάν).

Έχει υπηρετήσει ως επιτελής στις Επιχειρήσεις ISAF-HQ στο Αφγανιστάν, Διευθυντής 3ου ΕΓ στην 7η Μ/Κ Ταξιαρχίας, Επιτελής Eπιχειρήσεων South Eastern Europe Brigade (SEEBRIG), Τμηματάρχης J7 NRDC-GR, Διευθυντής Έδρας της Επιχειρησιακής Σχεδίασης στην ΑΔΙΣΠΟ, Υποδιοικητής της 34 Μ/Κ Ταξιαρχίας καθώς και Διευθυντής ΔΕΠΙΧ της 1ης Στρατιάς.

Ως Ανώτατος Αξιωματικός (Ταξίαρχος) προήχθη το έτος 2017 και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΕΛΔΥΚ/3/1 Δ.Ε.Μ.

Το έτος 2019 προήχθη σε Υποστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΜΕΡΥΠ. Το Μάρτιο του 2020 τοποθετήθηκε Υποδιοικητής του Δ΄ΣΣ. Την 09 Μαρτίου 2021 τοποθετήθηκε ως Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιούς.

Ελευθέριος Κατάρας: Ποιος είναι ο Αρχηγός ΓΕΝ

Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ε. Κατάρας ΠΝ, γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το 1965 και εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1983, από την οποία αποφοίτησε και ονομάσθηκε Μάχιμος Σημαιοφόρος το 1987.

Η επιχειρησιακή του εμπειρία περιλαμβάνει υπηρεσία σε Φρεγάτες (Φ/Γ) του Στόλου ως Αξιωματικός Αεράμυνας (ΑΕΡ), Αξιωματικός Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), Αξιωματικός Συνεννόησης (Σν), Διευθυντής Επιχειρήσεων και Ύπαρχος, ενώ διετέλεσε Κυβερνήτης στη Κ/Φ ΔΟΞΑ και στη Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ.

Έχει υπηρετήσει ως Επιτελής Διοικητού 1ης Μοίρας Φρεγατών, ως Διευθυντής Επιχειρησιακής Αξιολογήσεως του Στόλου (ΑΣ/ΔΕΠΑ), ως Τμηματάρχης σε Διευθύνσεις Επικοινωνιών (ΓΕΝ/Α4), Σταδιοδρομίας (ΓΕΝ/Β3) και Εξοπλισμών (ΓΕΝ/ΔΕΞ), ως Διευθυντής Διευθύνσεως Διοίκησης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΝ/Β3), ως Αρχιεπιστολέας Στόλου (ΑΕ/ΑΣ), ως Διευθυντής Κλάδου Οπλικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Πολιτικής ΔΜ, Υποδομών και Δημοσίων Έργων (ΔΚΓ/ΓΕΝ) και ως Ναυτικός Ακόλουθος της Ελλάδος στη Ρώμη.

Έχει διατελέσει Διοικητής 2ης Μοίρας Φρεγατών, Διοικητής Διοικήσεως Φρεγατών, Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υπαρχηγός Στόλου και Διοικητής Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως.

Το 2023 προήχθη σε Αντιναύαρχο και ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Στόλου.

Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ε. Κατάρας ΠΝ, έχει διέλθει όλα τα σταδιοδρομικά σχολεία του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επίσης εκπαιδεύσεις Ην Πολέμου, ΑΕΛΑ, Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ), την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και NATO Defense College. Επίσης, κατέχει πτυχία MSc in ELECTRICAL ENGINEERING και MSc in AERONAUTICAL ENGINEERING από το US Naval Postgraduate School (NPS), ενώ είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του Μετάλλια και Παράσημα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και Διαμνημονεύσεις συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Διατήρησης Ειρήνης ΟΗΕ (Δις) και συμμετοχής σε Επιχειρήσεις UNIFIL. Τέλος ήταν Τακτικός Διοικητής (OTC) σε επιχείρηση εκκένωσης 182 αμάχων (Επιχείρηση ΑΓΗΝΩΡ) το 2014, από την Τρίπολη της Λιβύης.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο υιών.

Δημοσθένης Γρηγοριάδης: Ποιος είναι ο Αρχηγός ΓΕΑ

Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης υπήρξε ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ).

Ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του εφοδιαστικού συστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας, με σκοπό τη διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων της.

Επιπλέον ήταν υπεύθυνος για την επιχειρησιακή λειτουργία των αεροσκαφών και ελικοπτέρων ειδικών αποστολών και κοινής ωφέλειας (Πυροσβεστικά, Έρευνας & Διάσωσης και Αεροδιακομιδών).

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Εκπαίδευση

Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1983 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1987.

Είναι απόφοιτος:

της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης

του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους

του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου

της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Κατωτέρων

του Σεμιναρίου Δοκιμαστών Αέρος

του Σεμιναρίου Επίβλεψης Πτήσεων

του Σχολείου Εκπαιδευτών Πτήσεων F-16

του Σεμιναρίου Διοικητών-Υποδιοικητών Μονάδων

του NATO Staff Officers

του NATO Joint Aviation EW School

του Defense Language Institute

του Arms Control Implementation (Daytone Treaty) Course

του OSCE Inspector/Escont Course

του Lantirn training/ IP Upgrade USAF Flight Training

Σεμιναρίου ΕΚΠΑ «Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο»

Σεμιναρίου ΝΑΤΟ Defence College «Generals, Flag and Ambassadors»

Σεμιναρίου EKΠΑ «EU Policies Towards East Mediterranean Sea: Energy and Security»

Σεμιναρίου Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV Nord Group) «Risk and Crisis Leadership Meeting»

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Τοποθετήσεις

Ιανουάριος 2023: Διοικητής ΔΑΥ

Μάρτιος 2022 – Ιανουάριος 2023: Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)

Μάρτιος 2021 – Μάρτιος 2022: Υπαρχηγός του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)

Μάρτιος 2020 – Μάρτιος 2021: Επιτελάρχης του ΑΤΑ

Φεβρουάριος 2020 – Μάρτιος 2020: Υπό τον Επιτελάρχη του ΑΤΑ

Ιούλιος 2019 – Φεβρουάριος 2020: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Σχεδίασης – Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α1)

Ιούνιος 2018 – Ιούλιος 2019: Διευθυντής της Διεύθυνσης Αξιολογήσεων-Επιθεωρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/ΔΑΞΕΠ)

Ιούλιος 2017 – Ιούνιος 2018: Διευθυντής της Διεύθυνσης Τυποποίησης – Αξιολόγησης του Προσωπικού του Φορέα Αξιολογήσεων – Ελέγχου του ΑΤΑ (ΑΤΑ/ΦΑΞΕΛ/Δνση Τ-Α)

Αύγουστος 2016 – Ιούλιος 2017: Διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης (111ΠΜ)

Μάρτιος 2015 – Ιούλιος 2016: Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΕΓΑ)

Μάρτιος 2013 – Μάρτιος 2015: Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ/ΕΓΑ)

Οκτώβριος 2012 – Μάρτιος 2013: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Τυποποίησης – Αξιολόγησης του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Β3)

Αύγουστος 2011 – Οκτώβριος 2012: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Σχεδίασης – Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α1)

Ιούλιος 2008 – Αύγουστος 2011: Βοηθός Αεροπορικού Ακόλουθου στην Ελληνική Πρεσβεία στις ΗΠΑ

Αύγουστος 2007 – Ιούλιος 2008: Σπουδαστής στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

Αύγουστος 2005 – Αύγουστος 2007: Διοικητής της 111ΠΜ/347Μ

Ιούλιος 2003 – Αύγουστος 2005: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 111ΠΜ/347Μ

Ιούνιος 2002 – Ιούλιος 2003: Αξιωματικός Επιχειρήσεων του Σμήνους Μετεκπαίδευσης της 111ΠΜ (111ΠΜ/ΣΜΕΤ)

Αύγουστος 2000 – Ιούνιος 2002: Διοικητής Σμήνους της 111ΠΜ/347Μ

Φεβρουάριος 1999 – Αύγουστος 2000: Επιτελής στο Γραφείο Τυποποίησης – Αξιολόγησης της 111ΠΜ

Ιούλιος 1997 – Φεβρουάριος 1999: Ιπτάμενος στην 111ΠΜ/347Μ

Φεβρουάριος 1991 – Ιούλιος 1997: Ιπτάμενος στην 111ΠΜ/330Μ

Αύγουστος 1990 – Φεβρουάριος 1991: Ιπτάμενος στην 111ΠΜ/346Μ

Απρίλιος 1989 – Ιούλιος 1990: Ιπτάμενος στην 110ΠΜ/349ΜΑΗ

Μάιος 1988 – Απρίλιος 1989: Εκπαιδευόμενος στην 111ΠΜ/ΣΜΕΤ

Ιούνιος 1987 – Μάιος 1988: Εκπαιδευόμενος στην 120ΠΕΑ

Πτητικά Καθήκοντα

Έχει συμπληρώσει πάνω από 4000 ώρες πτήσης.

Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-2,T-33, T-41, F-5A/B και F-16C/D

Προαγωγές

Ανθυποσμηναγός: 26/05/1987

Υποσμηναγός: 26/07/1990

Σμηναγός: 26/07/1994

Επισμηναγός: 31/05/1999

Αντισμήναρχος: 30/06/2003

Σμήναρχος: 23/03/2011

Ταξίαρχος: 05/03/2019

Υποπτέραρχος: 02/03/2021

Αντιπτέραρχος: 17/01/2023

Μετάλλια – Παράσημα

Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής

Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Γ΄ Τάξεως

Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄ Τάξεως

