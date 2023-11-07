Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας συναντιούνται στο Μαξίμου την Πέμπτη (16/11)

Για πρώτη φορά θα συναντηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα στο Μέγαρο Μαξίμου την ερχόμενη Πέμπτη 16 Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνάντηση γίνεται με φόντο τη δυσαρέσκεια για την κοπή των δένδρων στο Μετρό των Εξαρχείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάρης Δούκας μίλησε σε ανάρτησή του για τετελεσμένο της απερχόμενης δημοτικής αρχής, ενώ έκανε έκκληση το ζήτημα του Μετρό και της κοπής δένδρων στην πλατεία Εξαρχείων να τεθεί σε διαβούλευση.

Ειδήσεις σήμερα:

ΥΠΕΞ: Οκτώ οι εγκλωβισμένοι Έλληνες στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα – Σε επαφή μαζί τους

Νίκος Γιούτσος: Δείτε τα πανέμορφα γκολ του με τη φανέλα του Ολυμπιακού (vid)