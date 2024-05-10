Κεραμέως για την επιστολική ψήφος – «Μην το αφήσεις για τελευταία στιγμή»

Η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως με ανάρτηση της αναφέρθηκε στην επιστολική ψήφο στέλνοντας το δικό της μήνυμα προς τους πολίτες.

«Όσοι έχετε εγγραφεί να ψηφίσετε στις Ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο, θα αρχίσετε – ή έχετε ήδη αρχίσει – να λαμβάνετε μηνύματα για την παραλαβή των φακέλων με το εκλογικό υλικό. Δείτε πώς θα στείλετε την ψήφο σας με τρία απλά βήματα» έγραψε η Νίκη Κεραμέως.

