Κατρίνης: Ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει τη στρατηγική του φόβου και της πόλωσης

Μπροστά στην διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, ο πρωθυπουργός επιλέγει τη στρατηγική του φόβου, της πόλωσης και της οξύτητας τόνισε σε παρέμβασή του στη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης.

Ο πρωθυπουργός, σημείωσε, «τρέμει στην ιδέα ανατροπής των συσχετισμών και αποδοκιμασίας της αλαζονείας της, τρέμει στην ιδέα να βρεθεί μπροστά σε μια πραγματική αντιπολίτευση και όχι σε μια βολική και αδύναμη αξιωματική αντιπολίτευση».

Για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Αναφερόμενος στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Κατρίνης είπε ότι η κυβέρνηση στοχεύει να περιορίσει την πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης «σε λίγους και εκλεκτούς», με το πρόσχημα της γρήγορης απορρόφησης, αλλά και να προωθήσει τον βίαιο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, αποκλείοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μίλησε επίσης για τις «συνθήκες αδιαφάνειας» που χαρακτηρίζουν τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση.

