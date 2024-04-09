Κασσελάκης: «Το ΕΣΥ επί Μητσοτάκη έγινε ΕΓΩ»

Κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση στην Υγεία ασκεί ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«1,31 ευρώ το λεπτό για να κλείσει ο πολίτης ραντεβού με γιατρό. Δε βρίσκει στην περιοχή του. Κλείνει αλλού. Μετά από μήνες έρχεται η σειρά του. Πηγαίνει για το ραντεβού. Ο γιατρός λείπει γιατί τον έστειλαν αλλού. Στην ουρά 35 άτομα να περιμένουν τον κανένα» αναφέρει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει ότι «κάπως έτσι το ΕΣΥ επί Μητσοτάκη έγινε ΕΓΩ. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ήρθε απλώς να βάλει αυτό που ξέρει να βάζει στα υπουργεία από τα οποία περνά: το τελικό λουκέτο».

