Υπουργείο Εσωτερικών: Στις αρμόδιες Αρχές το πόρισμα Εσωτερικού Ελέγχου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού

Παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές το πόρισμα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την διαρροή προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού.

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώθηκε ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου πραγματοποίησε πλήρη έλεγχο που κατέληξε σε εκτενές πόρισμα, το οποίο η υπουργός Νίκη Κεραμέως και ο αναπληρωτής υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος παρέδωσαν σήμερα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προς διευκόλυνση των ερευνών τους.

Κεντρικό στοιχείο τού πορίσματος είναι η διακρίβωση, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2023, μη θεσμικά προβλεπόμενης διακίνησης, εντός του Υπουργείου Εσωτερικών, προσωπικών δεδομένων Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό και είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Στο πόρισμα συστήνονται πειθαρχικές ενέργειες στη βάση των ευρημάτων. Περιλαμβάνονται επίσης συστάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στη βάση του πορίσματος Εσωτερικού Ελέγχου, η υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός προχωρούν τις διαδικασίες για τις εν λόγω πειθαρχικές ενέργειες καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όπως τονίζεται από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, «από την πρώτη στιγμή, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δήλωσε ότι θα διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση των καταγγελιών για αποστολή e-mail σε Έλληνες πολίτες που κατοικούν στο εξωτερικό. Ακριβώς γι’ αυτό, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις καταγγελίες πολιτών, η κα. Κεραμέως και ο κ. Λιβάνιος, έδωσαν εντολή για διενέργεια εσωτερικού ελέγχου».

