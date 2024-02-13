Υπουργείο Εργασίας: Επιπλέον 48 εκατ. ευρώ για την επιδότηση εργασίας 4.000 ανέργων στον Δημόσιο Τομέα Υγείας

Δημοσιεύθηκε, σήμερα Τρίτη 13/2/2024, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1041) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία παρατείνεται το πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον Δημόσιο τομέα της Υγείας.

Στόχος του προγράμματος, προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ και διάρκειας 12 μηνών, είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας αλλά και η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Η παράταση των συμβάσεων αφορά σε 4.000 ωφελούμενους σε θέσεις επιστημονικού, νοσηλευτικού και σε άλλες νευραλγικές ειδικότητες του δημόσιου συστήματος υγείας και η απασχόληση των ωφελούμενων θα συνεχιστεί στις ίδιες θέσεις και με τους ίδιους όρους.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπογράφουν η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Μέσω και αυτού του προγράμματος επιβεβαιώνουμε έμπρακτα ότι όχι μόνο εντάσσουμε στην αγορά εργασίας μακροχρόνια ανέργους αλλά ενισχύουμε και τις δομές του Δημόσιου τομέα Υγείας. Άλλωστε βασικός πυρήνας της πολιτικής μας είναι να μην μείνει κανείς πίσω. Και αυτό θα γίνει με πολιτικές που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών».

Η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε: «Κάνοντας πράξη μία ακόμα προεκλογική μας δέσμευση, συνεχίζουμε να ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό του Δημόσιου τομέα στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 4.000 συμπολιτών μας σε καίριες ειδικότητες του εθνικού συστήματος υγείας».

