Η συγκινητική ιστορία του ομόφυλου ζευγαριού στο οποίο αναφέρθηκε ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη του στην ΕΡΤ αναφέρθηκε σε ένα ομόφυλο ζευγάρι που η μια δίνει μάχη με τον καρκίνο και αγωνιά για το παιδί της.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε «μια μητέρα η οποία συζεί με τη σύντροφό της, έχει καρκίνο και μπορεί να πεθάνει. Αν συμβεί αυτό η σύντροφός της δεν έχει κανένα δικαίωμα απέναντι στο παιδί, το οποίο θα πάει σε ίδρυμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και ρωτώ ειλικρινά και κοιτάω στα μάτια όλους αυτούς, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια επιφύλαξη για το θέμα αυτό: εξυπηρετούμε τα δικαιώματα των παιδιών τα οποία ήδη υπάρχουν με το να μην ρυθμίσουμε τα λίγα παιδιά, τα λίγα ζευγάρια που τελικά τους αφορά το ζήτημα; Και τους αφορά πολύ, ξέρετε. Ένα παιδί γεννημένο στο εξωτερικό δεν μπορεί να γίνει Έλληνας πολίτης, γιατί πολύ απλά δεν αναγνωρίζουμε εμείς στην Ελλάδα τον γάμο».

Να θυμίσουμε, ότι ιστορία των δύο γυναικών είχε παρουσιαστεί στον ΣΚΑΪ, τον Ιούνιο του 2023. Η μια από τις δύο γυναίκες έχει διαγνωστεί με καρκίνο και το άγχος του ζευγαριού ήταν τι θα συμβεί με το παιδί, το οποίο απειλείται να χάσει και τις δύο του μητέρες. Όπως ανέφερε η Κατερίνα που αντιμετωπίζει το σοβαρό πρόβλημα υγείας: «Έχω διαγνωστεί με καρκίνο, είναι ένας επιθετικός καρκίνος, δεν ξέρουμε πως θα πάει. Ελπίζουμε να πάει καλά αλλά σε περίπτωση που δεν πάει καλά, το παιδί αυτό που είναι μόνο στο δικό μου όνομα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Νιώθω πως δεν μπορώ να πεθάνω. Με το που θα πεθάνω θα χάσει και την σύντροφό μου».

Από την πλευρά της η Νικολέττα, ανέφερε: «Δεν γίνεται να εύχεσαι εάν είναι να πεθάνει ένας γονιός να πεθάνει αυτός που δεν έχει νομική υπόσταση πάνω στο παιδί. Δεν γίνεται να συμφιλιώνεσαι με τον θάνατο, όσο δύσκολο και αν είναι και να παρακαλάς να πεθάνεις αφού το παιδί γίνει 18».

«Η ελπίδα είναι να φτιάξουν νομικά τα πράγματα για να μπορώ να πεθάνω με την ησυχία μου. Έχω αντιμετωπίσει τον θάνατο, με τον εαυτό μου είμαι εντάξει εάν πεθάνω, αλλά δεν είμαι εντάξει με τους δικούς μου ανθρώπους. Για την Νικολέττα δεν είμαι εντάξει και για την μικρή σίγουρα δεν είμαι εντάξει όταν έχω ένα άγχος για το τι θα γίνει το παιδί. Το παιδί μας είναι στον αέρα, γιατί το παιδί είναι μόνο “μου” στα χαρτιά» καταλήγει η Κατερίνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε την επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ Γερεβάν και Μπακού

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρίση ασφαλείας άνευ προηγουμένου στο Εκουαδόρ – Κηρύχθηκε σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης»