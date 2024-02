«Καλούμε για την άμεση και διαρκή διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων, τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων και την αποκατάσταση ζωτικής σημασίας υποδομών στη Γάζα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε κοινές δηλώσεις με τον Παλαιστίνιο υπουργό Εξωτερικών Ριάντ αλ-Μαλίκι, μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα.

«Είναι σαφές πως η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αντιδράσει άμεσα και συλλογικά. Και θα πρέπει η εκεχειρία και η ειρήνη στην περιοχή να τεθούν υπό την σκέπη του ΟΗΕ», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. «Η διπλωματία πρέπει να επιτύχει».

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, η συνάντηση «διενεργείται υπό συνθήκες κρίσης στη Μέση Ανατολή, που έχει από μακρού χρόνου φύγει από το περιφερειακό επίπεδο και έχει λάβει οικουμενικές διαστάσεις».

Bilateral meeting btw FM George Gerapetritis and Palestinian FΜ Riyad al-Maliki followed by expanded talks btw the two delegations



Διμερής συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με Παλαιστίνιο ΥΠΕΞ Riyad al-Maliki & διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών pic.twitter.com/z8tezMnBLE