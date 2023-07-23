Έξι υποψήφιοι που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ στις περιφερειακές εκλογές

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε τη στήριξή τους σε έξι υποψήφιους/ες για τις περιφερειακές εκλογές.

«Με απόφαση της Επιτροπής για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανακοινώνει τη στήριξη του στους κάτωθι επικεφαλής των συνδυασμών σε έξι περιφέρειες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ στηρίζει:

– Τον Γιάννη Σγουρό για την Περιφέρεια Αττικής

– Τον Σταύρο Αρναουτάκη για την Περιφέρεια Κρήτης.

– Τον Χρήστο Παπαστεργίου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

– Τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

– Τον Στέφανο Ζούμπα για την Περιφέρεια Ηπείρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Τον Νικηφόρο Παπανικόλα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Μέχρι το τέλος Ιουλίου το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα ανακοινώσει τους υποψήφιους/ες που στηρίζει και στις υπόλοιπες περιφέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση Σγουρού

Η στήριξη της υποψηφιότητας της παράταξής μας από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ διευρύνει το μέτωπο συμπόρευσης των δημοκρατικών και υγιών δυνάμεων της κοινωνίας ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του Οκτωβρίου για την Περιφέρεια Αττικής.

Δημιουργούμε καθημερινά μια ισχυρή και πλατιά κοινωνική συμμαχία χωρίς αστερίσκους, ψιλά γράμματα και υπόγειες συμφωνίες, με μοναδικό στόχο να αποκτήσει η Αττική μας το μέλλον που αξίζει και να απαλλαχθεί από το φαύλο καθεστώς της διοίκησης Πατούλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευχαριστούμε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και τον Πρόεδρο του Νίκο Ανδρουλάκη για τη στήριξη της υποψηφιότητάς μας» αναφέρει ο Γιάννης Σγουρός σε ανακοίνωσή του.

«Απευθύνουμε εκ νέου ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του κόμματος που υποστήριξαν στις εθνικές εκλογές, ότι μαζί ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αλλάξουμε την Αττική μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα 20 χρόνια συνεπούς, σταθερής, αυτόνομης, δημοκρατικής πορείας, η εμπειρία, η γνώση και το έργο μας δείχνουν την δέσμευση και προσήλωση στο θεσμό της Περιφέρειας Αττικής και αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο αποτελεσματικότητας» προσθέτει.

