Ευρωβαρόμετρο: 7 στους 10 Έλληνες λένε ότι η χώρα ωφελήθηκε από την ένταξη στην ΕΕ

Σχεδόν οκτώ στους δέκα Έλληνες θεωρούν ότι η ΕΕ έχει αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή και επτά στους δέκα ότι η χώρα ωφελήθηκε από την ένταξη στην ΕΕ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από το Ευρωβαρόμετρο ενόψει των ευρωεκλογών που θα διεξαχθούν από την 6η ως την 9η Ιουνίου.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η πανευρωπαϊκή έρευνα αναφέρει ότι το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν ότι οι ενέργειες της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή ανέρχεται στο 83%, ενώ το 70% των ερωτηθέντων υποστηρίζει πως η χώρα ωφελήθηκε συνολικά από την ένταξη στην ΕΕ.

Όμως, οι Έλληνες εμφανίζονται απαισιόδοξοι σε σχέση με την εξέλιξη του βιοτικού επιπέδου τους τα επόμενα πέντε χρόνια. Το 48% των Ελλήνων (32% στην ΕΕ) πιστεύει ότι το βιοτικό επίπεδό του θα μειωθεί, το 35% ότι δεν θα αλλάξει (49% στην ΕΕ) και μόνο το 13% ότι το βιοτικό επίπεδο θα βελτιωθεί (15% στην ΕΕ).

Επίσης, οι Έλληνες (74%), οι Γάλλοι (69%) και οι Κύπριοι (63%) είναι αυτοί που σε μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ δηλώνουν ότι το βιοτικό τους επίπεδο τα τελευταία πέντε χρόνια επιδεινώθηκε. Κατά μέσο όρο το 45% των πολιτών στην ΕΕ δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε το βιοτικό τους επίπεδο και το 49% ότι παρέμεινε αμετάβλητο.

Το μέλλον της ΕΕ

Για το μέλλον της ΕΕ «αισιόδοξο» δηλώνει το 53% των Ελλήνων και το 61% των ευρωπαίων, ενώ «απαισιόδοξο» το 43% των Ελλήνων και το 35% των Ευρωπαίων. Οι πλέον απαισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΕ εμφανίζονται οι Γάλλοι (52%).

Στην ερώτηση «τι εικόνα έχετε για την ΕΕ;», το 39% των Ελλήνων, έναντι 47% των ευρωπαίων απαντούν «θετική». «Ουδέτερη», απαντά το 41% των Ελλήνων, έναντι 36% των ευρωπαίων και «αρνητική» το 20% των Ελλήνων και το 17% των ευρωπαίων.

Ακόμα, το 38% των Ελλήνων και το 40% των ευρωπαίων θεωρεί ότι ο ρόλος της ΕΕ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο σημαντικός στον κόσμο, ενώ το 43% των Ελλήνων και το 35% των ευρωπαίων θεωρεί ότι παρέμεινε ο ίδιος. Στους αντίποδες, το 18% των Ελλήνων και το 22% των ευρωπαίων θεωρεί ότι ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο έγινε λιγότερο σημαντικός.

Άμυνα και ασφάλεια οι πρώτες προτεραιότητες

Κοιτώντας το μέλλον, οι πολίτες της ΕΕ θέτουν την άμυνα και την ασφάλεια (37%) ως πρώτες προτεραιότητες για την ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή, ενώ ακολουθούν τα ενεργειακά ζητήματα αφενός και η επισιτιστική ασφάλεια και η γεωργία αφετέρου (και οι δύο κατηγορίες με ποσοστό 30%). Οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα κατατάσσουν ως προτεραιότητες την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της οικονομίας και της βιομηχανίας της ΕΕ (38%), την επισιτιστική ασφάλεια και τη γεωργία (36%) και την ενέργεια (35%).

Για τους Έλληνες, στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας θα έπρεπε να είναι η δημόσια υγεία (56%), η στήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (55%) και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (55%).

To 60% των ευρωπαίων (+11 μονάδες σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2019) και το 56% των Ελλήνων δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να ψηφίσει στις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Πόσοι θα ψήφιζαν στις ευρωεκλογές

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίσεις αν οι ευρωεκλογές διεξάγονταν την επόμενη εβδομάδα;», σε κλίμακα από το 1 ως το 10, το 71% των ευρωπαίων και το 76% των Ελλήνων ερωτηθέντων δήλωσε πως θα ψήφιζε.

Το 81% των Ευρωπαίων, έναντι 78% των Ελλήνων, πιστεύει ότι η προσέλευση στις κάλπες είναι ακόμη πιο σημαντική δεδομένης της γεωπολιτικής κατάστασης.

Με την κοινοβουλευτική περίοδο να φτάνει στο τέλος της, το 81% των πολιτών της ΕΕ, έναντι 77% στην Ελλάδα έχει θετική ή ουδέτερη εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ μόνο το 18% στην ΕΕ λέει πως έχει αρνητική εικόνα. Επιπλέον, το 56% των ευρωπαίων, έναντι 73% των Ελλήνων, θα ήθελε το ΕΚ να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο.

Σημειώνεται πως Ευρωβαρόμετρο πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητικό ινστιτούτο Verian (το πρώην Kantar) μεταξύ 7ης Φεβρουαρίου και 3ης Μαρτίου 2024 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η έρευνα διεξήχθη με προσωπικές συνεντεύξεις και συνεντεύξεις μέσω βιντεοδιάσκεψης. Συνολικά, έγιναν 26.411 συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν ανάλογα με το μέγεθος πληθυσμού κάθε χώρας.

