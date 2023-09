Θέμα στα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ έγινε η εκλογή του «αουτσάιντερ» Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης, ένας αουτσάιντερ χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην πολιτική στην Ελλάδα, αναδείχτηκε νικητής στις εσωκομματικές εκλογές του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ , του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης της χώρας», έγραψε η βρετανική εφημερίδα Guardian.

Το Bloomberg αναφέρει σε δημοσίευμά του: «O πρώην συνεργάτης της Goldman Sachs ανέλαβε την ηγεσία της ελληνικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, τιτλοφορείται δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg».

H ιταλική La Republicca είχε θέμα που ανέφερε: «Ελλάδα, ένας Αμερικανός τραπεζίτης για τη μετά Τσίπρα εποχή. Και ο Σύριζα χωρίζει: «Ένας εξωγήινος».

Το Αλ Τζαζίρα συμπεριέλαβε στις ειδήσεις του την εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας συγκεκριμέν «Μετά τον Τσίπρα, ένας πρώην τραπεζίτης ανέλαβε να κυβερνήσει την ελληνική αριστερά κι ελπίζει να τηνοδηγήσει σε μια νέα εποχή μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων στις κάλπες».

«Ο Κασσελάκης διαθέτει μία μικρή πολιτική εμπειρία», γράφει το Reuters. «Ο πρώην συνεργάτης της Goldman Sachs και αρχάριος πολιτικός Στέφανος Κασελάκης εξελέγη την Κυριακή αρχηγός του αριστερού κόμματος Σύριζα στην Ελλάδα, της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας, που ελπίζει σε επιστροφή μετά από μια βαριά ήττα στις εθνικές εκλογές».

Η αγγλόφωνη εκδοχή της γαλλικής εφημερίδας Le Monde αναλύει «Αουτσάιντερ ο Κασσελάκης εξελέγη νέος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα κερδίζοντας την Έφη Αχτσιόγλου, την 38χρονη βουλευτή και πρώην υπουργό Εργασίας, σε δεύτερο γύρο την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023. Τρεις άλλοι υποψήφιοι είχαν αποκλειστεί σε προηγούμενο πρώτο γύρο».

To Politico μιλά για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που εργαζόταν στο παρελθόν στην Goldman Sachs.

