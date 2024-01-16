Εσωστρέφεια τέλος και βαλίτσες για το Νταβός

Να κλείσει τον κύκλο της εσωστρέφειας που άνοιξε με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών σκοπεύει να κλείσει το ταχύτερο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει και ο δεύτερος κύκλος ενημέρωσης των βουλευτών και δεν αποκλείεται στο επόμενο υπουργικό να βρεθεί στην ατζέντα ώστε να κλείσει το ταχύτερο το θέμα και οι παρενέργειές του. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι η αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν τόση… όση και δεν χρειάζεται να προκληθούν άλλες εντάσεις με τον πρώην πρωθυπουργό που ιδεολογικά έχει την δική του ατζέντα που πίσω της πλέον στοιχίζονται στα δάκτυλα του ενός χεριού βουλευτές.

Ο πρώην πρωθυπουργός είναι θέμα ειδικού χειρισμού, που το πιθανότερο είναι να το αναλάβει ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, ώστε να λυθούν οι όποιες παρεξηγήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτιμά ότι δεν θέλει να…κάψει για αυτό το θέμα άλλα πολιτικά καύσιμα, την ώρα που σχεδιάζει να περάσει από τη Βουλή μια σειρά από κομβικά νομοσχέδια, που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας ενώ έχει μπροστά του σημαντικά ταξίδια, στο Νταβός αυτήν την εβδομάδα και προσεχώς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και τα δυο σημαντικά ταξίδια με σημαντικές επαφές για τον πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναχωρήσει αύριο Τετάρτη για την Ελβετία ενώ την Πέμπτη έχει ήδη κλειδώσει το ραντεβού του με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, όπου θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει ακόμη σε δημόσιες συζητήσεις για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο και τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια συγκυρία αβεβαιότητας και ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Στο Νταβός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, αναμένεται επίσης να παρουσιάσουν που βρίσκεται η ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα σήμερα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της συνόδου, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει σε συζήτηση σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία της Ε.Ε., μαζί με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Μάρος Σέφκοβιτς, ο οποίος έχει το συγκεκριμένο τομέα αρμοδιότητας. Συνομιλητές του πρωθυπουργού θα είναι η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Novozymes, Έστερ Μπαϊγκέτ, καθώς και ο επικεφαλής της DTEK Group, Μαξίμ Τιμτσένκο.

Να σημειώσουμε ότι η Κομισιόν προωθεί επενδύσεις συνολικού ύψους 1 τρισ. ευρώ στην παρούσα δεκαετία για την αειφορία με απώτερο στόχο μηδενικές εκπομπές ως το 2050.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός του πρωθυπουργού, η κ. Σδούκου θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο και ιδρυτή του Gemini Foundation, Σουρέντρα Παταβάρι, με θέμα την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται ότι η Gemini είναι εκ των μεγαλύτερων παραγωγών ηλιακής ενέργειας στις ΗΠΑ. Στο επίκεντρο της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ βρίσκεται η μακροπρόθεσμη στρατηγική για το κλίμα, τη φύση και την ενέργεια και η ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης συστημικής προσέγγισης για την επίτευξη των στόχων ενός ουδέτερου σε άνθρακα και θετικού στη φύση κόσμου έως το 2050, παρέχοντας προσιτή, ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση σε ενέργεια, τροφή και νερό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, θα παρουσιαστεί η Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων 2024 του World Economic Forum, η οποία διαπιστώνει ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αποτελούν τους μισούς από τους 10 κορυφαίους κινδύνους τα επόμενα 10 χρόνια, με ακραία καιρικά φαινόμενα, κρίσιμες αλλαγές στα συστήματα της Γης, απώλεια βιοποικιλότητας και κατάρρευση οικοσυστήματος να είναι οι τρεις πρώτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα τελευταία 50 χρόνια, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει περισσότερους από 2 εκατομμύρια θανάτους και 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομικές απώλειες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και την καταστροφή ζωτικών φυσικών οικοσυστημάτων. Το πρόβλημα θα γίνει πιο έντονο και αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην πρόσβαση στους πιο ζωτικούς ανθρώπινους πόρους: τροφή και νερό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ κοντά στο Λεωνίδιο – Αισθητός και στην Αττική

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλουτοχώρι Ηλείας: Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – Αγνοείται ένα ζευγάρι

ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Ο 44χρονος Βαγγέλης Ζαμπούνης νεκρός στο αυτοκίνητο του – Όλο το χρονικό της εκτέλεσης