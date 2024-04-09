Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» όπου υλοποιούνται εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης των έργων και είχε την ευκαιρία να συζητήσει με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τους ασθενείς. Στο τέλος της επίσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Η οικοδόμηση του νέου ΕΣΥ είναι πράγματι ένα τιτάνειο έργο. Βήμα-βήμα, όμως, το ΕΣΥ αλλάζει. Με σημαντική χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης, προχωράμε στον εκσυγχρονισμό και σε σημαντικές παρεμβάσεις σε παραπάνω από 80 νοσοκομεία και σε παραπάνω από 150 κέντρα υγείας.

Σήμερα εδώ, στον “Άγιο Παύλο”, ένα πολύ σημαντικό νοσοκομείο για την Ανατολική Θεσσαλονίκη, είδαμε ένα μικρό μόνο δείγμα από τις παρεμβάσεις αυτές, με τα καινούργια τμήματα επειγόντων περιστατικών, υπερσύγχρονα, τα οποία θα δοθούν σε λειτουργία εντός των επόμενων δύο εβδομάδων. Συνολικά μόνο ο “Άγιος Παύλος” από ευρωπαϊκούς πόρους, -θέλω να τονίσω αυτό- θα εισπράξει παραπάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει ουσιαστικά στο νοσοκομείο, από τότε που κατασκευάστηκε. Κι όπως είπε και η κα Υπουργός, το νέο ΕΣΥ απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις, και σε υποδομές και σε εξοπλισμό αλλά κυρίως στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί καλά τα κτίρια, καλά τα μηχανήματα, αλλά αν δεν έχουμε καλά καταρτισμένους και ικανοποιημένους γιατρούς, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το οραματιζόμαστε.

Σε πείσμα όσων λοιπόν επιμένουν για αντιπολιτευτικούς λόγους να απαξιώνουν το ΕΣΥ, το ΕΣΥ αλλάζει βήμα-βήμα. Όπως είπα, είναι μια μεγάλη προσπάθεια, δεν θα φανεί όλο το έργο από την πρώτη στιγμή. Σε αυτή την κατεύθυνση, όμως, κινούμαστε με μεθοδικότητα και συστηματικότητά.

Και κάτι τελευταίο, επειδή έχουμε μπροστά μας, σε δύο μήνες από τώρα, και ευρωεκλογές: είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλογιζόμαστε ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις γίνονται από ευρωπαϊκούς πόρους. Συγκεκριμένα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πρόσθετοι πόροι τους οποίους αυτή η κυβέρνηση διεκδίκησε, εξασφάλισε για τη χώρα: 36 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνεται σε παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία.

Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε, διότι στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε και για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει και η οποία πρέπει με την σειρά της να υποστηρίξει τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην πατρίδα μας».

Νωρίτερα, υπεγράφησαν στη Θεσσαλονίκη οι συμβάσεις για τη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση εγκαταστάσεων τριών νοσοκομείων και 26 κέντρων υγείας στη βόρεια Ελλάδα, τα οποία υπάγονται στην 3η και την 4η ΥΠΕ.

