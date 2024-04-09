Επισκέφτηκε τη Λαμία ο Τουρνάς – Ενισχύονται οι δασοκομάντος και τα εναέρια μέσα στην περιοχή

Στη Λαμία βρέθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να πραγματοποιήσει σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Μιλώντας για τα ακραία φυσικά φαινόμενα που απορρέουν από την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις τους, ο κ. Τουρνάς έθεσε στο επίκεντρο το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό δόγμα αντιμετώπισης και καταστολής των πυρκαγιών, το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο την έγκαιρη και καλύτερη ανάπτυξη των επίγειων και εναέριων δυνάμεων στο πεδίο.

Ειδικά για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, ο Υφυπουργός σημείωσε την ενίσχυση της μονάδας Ε.ΜΟ.ΔΕ στη Λαμία, καθώς και τον επίσης ενισχυμένο αεροπορικό στόλο με τα μισθωμένα εναέρια μέσα που θα υποστηρίζουν περιμετρικά την ευρύτερη περιοχή.

Πρόκειται για δύο PZL στη Λαμία και δύο Canadair, τρία Air Tractors, ένα Erichson κι ένα ελικόπτερο Agusta Bell 212 που θα βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Βόλου. Επιπλέον, ο κ. Τουρνάς ανέφερε τη δημιουργία μιας νέας μονάδας Ε.ΜΟ.ΔΕ στο Βόλο, που θα έχει τη δυνατότητα να συνδράμει στις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής σε άμεσο χρόνο.

«Αξιοποιώντας τα προγράμματα του ΑΙΓΙΣ επενδύουμε στο Πυροσβεστικό Σώμα της χώρας μας, τον επιχειρησιακό βραχίονα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, παρέχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό σε σύγχρονα εργαλεία όπως τα συστήματα επικοινωνιών, το σύστημα διοίκησης και ελέγχου, σε επίγεια και εναέρια μέσα.

Ενδυναμώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό του, ώστε το δύσκολο έργο του Σώματος και του Μηχανισμού στο σύνολό του, να γίνει πιο αποτελεσματικό» είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ταυτόχρονα, συμπλήρωσε, το Υπουργείο φροντίζει και για την ενίσχυση του έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Δασικής Υπηρεσίας, παρέχοντας τα κατάλληλα επίγεια μέσα. «Η καλή συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητο στοιχείο στην αντιμετώπιση των κρίσεων» τόνισε ο κ. Τουρνάς.

Στη σύσκεψη, υπό τον κ. Υφυπουργό, μετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Φθιώτιδας κ. Ηλίας Σανίδας, Ευβοίας κ. Γιώργος Κελαιδίτης, Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τάσιος και Φωκίδος κ. Γιώργος Δελμούζος, ο Δήμαρχος Λαμίας κ. Πανουργιάς Παπαϊωάννου, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων ΠΣ Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας Υποστράτηγος Χρήστος Πλατάς, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας Αρχιπύραρχος Σίμος Αποστόλου, οι Διοικητές Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Στ. Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Καραμπέτσος, από την Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας κυρία Ζωή Φτικά, οι Διευθυντές Διευθύνσεων Δασών Στ. Ελλάδας, από το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου ο Διοικητής Ταξίαρχος Αναστάσιος Μαυρομάτης, ο Διοικητής Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας κ. Θέμης Λιάσκος, εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ, του Λιμενικού Σώματος και του ΔΕ.Δ.Δ.Η.Ε Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λαμία, ο κ. Τουρνάς επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της 4ης Ε.ΜΟ.ΔΕ, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης, τη ΔΙΠΥΝ Βοιωτίας και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιβαδειάς και Θήβας.

