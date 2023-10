Το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιβεβαιώθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Εμιρατινό ομόλογό του, σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, στο Άμπου Ντάμπι, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Ο κ. Γεραπετρίτης μετέβη στα Εμιράτα μετά την ολοκλήρωση της Υπουργικής Συνόδου ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου (GCC) στο Ομάν.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια καθώς και περιφερειακά ζητήματα. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να εξακολουθήσουν να ενισχύουν την στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών αλλά και να συμβάλουν, στο μέτρο του δυνατού, στην εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι για πρώτη φορά στο Άμπου Ντάμπι με την επίσημη ιδιότητά μου, προκειμένου να εργαστώ με στόχο την υλοποίηση του κοινού μας οράματος για μια ουσιαστική και σε βάθος εταιρική σχέση με τα Εμιράτα», έγραψε ο κ. Γεραπετρίτης στο βιβλίο επισκεπτών του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ.

Η Αθήνα επιθυμεί να συνδέσει τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτύξει με τα Εμιράτα και με την Ινδία, υπογραμμίζουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές.

Υπενθυμίζεται, συναφώς, ότι η σχέση της χώρας μας με την Ινδία αναβαθμίστηκε πρόσφατα σε επίσης στρατηγική. Στο πλαίσιο των ανωτέρω στρατηγικών σχέσεων, η Ελλάδα αποτελεί μέρος του σχεδίου του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Οι κ.κ. Γεραπετρίτης και μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν συζήτησαν, επίσης, για τη διεύρυνση της συνεργασίας τους στο πεδίο του πολιτισμού, και ιδίως, για τη δυνατότητα προβολής ελληνικών εκθεμάτων στο Μουσείο του Λούβρου του Άμπου Ντάμπι, το οποίο έχει άλλωστε εκφράσει σχετική επιθυμία.

Από τις 30 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2023, τα ΗΑΕ θα φιλοξενήσουν την Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, COP28, η οποία θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά, με τη διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων στο εθνικό της περίπτερο, προκειμένου να προβάλει τις προτεραιότητές της, όπως την πρόταση για την «αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά» και την 9η «Διάσκεψη για τον Ωκεανό μας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2024.

Σημειώνεται πως κατά την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο υπουργός Εξωτερικών επισκέφτηκε και την πρεσβεία της Ελλάδας στο Άμπου Ντάμπι, όπου συναντήθηκε με τα στελέχη της.

📍 Embassy of Greece in Abu Dhabi

FM George Gerapetritis meets with 🇬🇷 Embassy Abu Dhabi staff during his visit to the UAE



📍Πρεσβεία της 🇬🇷στο Άμπου Ντάμπι

O ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης με τα στελέχη της 🇬🇷 Πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα ΗΑΕ pic.twitter.com/CZcDuYG0HH