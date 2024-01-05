Αιχμές ΣΥΡΙΖΑ: Κυβέρνηση ακρίβειας και αισχροκέρδειας – Κλείνει το μάτι στις εταιρείες και τα καρτέλ

Σκληρή κριτική στην «κυβέρνηση της ακρίβειας» ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχετικά με την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, με αφορμή την τιμή στο βρεφικό γάλα που «πωλείται έως και 213% ακριβότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρουν ότι «την ώρα που η ακρίβεια κατατρώει τα εισοδήματα των πολιτών, η κυβέρνηση της αισχροκέρδειας εξακολουθεί να κλείνει το μάτι στις εταιρείες και τα καρτέλ που συνεχίζουν το ανεξέλεγκτο ράλι των αυξήσεων των τιμών και στην καλύτερη των περιπτώσεων αρκείται στις διαπιστώσεις». Σχολιάζουν ότι «μάλιστα, ο αρμόδιος υπουργός Ακρίβειας, εκ των υστέρων έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ακρίβεια και ότι το βρεφικό γάλα πωλείται έως και 213% ακριβότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι μισθοί είναι πολλαπλάσιοι από τους αντίστοιχους στη χώρα μας. Και να προαναγγέλλει έρευνες και πρόστιμα που θα πέσουν κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν οι πολίτες εξακολουθούν επί μήνες να χρυσοπληρώνουν τα προϊόντα και τα βασικά αγαθά».

Οι ίδιες κομματικές πηγές σημειώνουν πως «σύμφωνα με νόμο της ίδιας της κυβέρνησης, για το βρεφικό γάλα θα μπορούσε να ελέγχεται ήδη η υπέρβαση του περιθωρίου μεικτού κέρδους». «Όμως, επειδή αυτή η κυβέρνηση, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, δεν ελέγχει τις τιμές, επιτρέποντας στις εταιρείες να συνεχίζουν να αισχροκερδούν ανενόχλητες, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην επιβολή πλαφόν, όπως έκανε με τα καύσιμα», τονίζουν.

Όπως επισημαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «επιμένει ότι στον πόλεμο κατά της αισχροκέρδειας η επιβολή πλαφόν σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως στο βρεφικό γάλα εν προκειμένω, είναι ένα αναξιοποίητο όπλο από την κυβέρνηση. Όταν μάλιστα με την απόφαση που έχει υπογράψει ο ίδιος ο υπουργός Ακρίβειας, Κ. Σκρέκας, στις 10 Αυγούστου 2023, χαρακτηρίζεται το βρεφικό γάλα είδος πρώτης ανάγκης».

«Κι επειδή από το “χτύπα – χτύπα” της κυβέρνησης στην ακρίβεια, αυτή έχει “πονέσει πολύ”, να πούμε στην κυβέρνηση ότι ο πληθωρισμός με τα επίσημα στοιχεία της eurostat σημείωσε στην Ελλάδα νέα άνοδο στο 3,7% τον Δεκέμβριο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν στο 2,9%», σχολιάζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και καταλήγουν: «Μέρες που είναι, ας φωτιστούν στην κυβέρνηση για να υπηρετήσουν την κοινωνία και να λειτουργούν προς το συμφέρον της και όχι αυτών που κερδοσκοπούν σε βάρος της».

