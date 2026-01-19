Χαρδαλιάς: Με έργα πρασίνου αλλάζουμε την εικόνα των γειτονιών της Αττικής

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την ανακατασκευή της παιδικής χαράς στον λόφο Φινόπουλου (λόφος Εθνικής Αντίστασης), προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό της Οργανισμό «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ».

Την σύμβαση, διάρκειας 28 μηνών, συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και στελέχη της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ» ενώ ο Οργανισμός θα αναλάβει βασικές διαδικασίες του έργου, (μελέτη, διαγωνισμός, επίβλεψη, παραλαβή, πιστοποίηση).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ «Αττική 2021-2025», με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού χώρου παιχνιδιού, που θα ενισχύσει τον χαρακτήρα του πάρκου ως σημείου συνάντησης και αναψυχής για τους περιοίκους.

Αναφερόμενος στο έργο, ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, παρατήρησε μεταξύ άλλων:

«Οι παιδικές χαρές είναι χώροι χαράς για τα παιδιά μας, αλλά και σημεία συνάντησης για τις οικογένειες και τις γειτονιές μας.

Για εμάς στην περιφέρεια, η αναβάθμιση των πάρκων και των χώρων πρασίνου είναι κομμάτι της καθημερινότητας, της ποιότητας ζωής και του δικαιώματος των παιδιών μας να παίζουν ξέγνοιαστα σε χώρους που τα σέβονται και τα προστατεύουν.

Με σχέδιο και συνέπεια, συνεχίζουμε βήμα με το βήμα να αλλάζουμε την εικόνα των γειτονιών μας. Για μια Αττική πιο ανθρώπινη, πιο βιώσιμη, πιο πράσινη και πιο ασφαλή, με δημόσιους χώρους που υπηρετούν την καθημερινότητα, προστατεύουν τα παιδιά μας και με έργα που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής σε κάθε γωνιά του».