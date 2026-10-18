Ανδρουλάκης από το Αιγάλεω: «Δεν χρειάζεται τρίτη θητεία αλαζονείας η Ελλάδα»

Μήνυμα πολιτικής αλλαγής, με αιχμές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το Αιγάλεω, με αφορμή τη συμπλήρωση 45 ετών από την ιστορική εκλογική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου στις 18 Οκτωβρίου 1981.

Μιλώντας την Κυριακή (18/10) σε συγκέντρωση στο Κλειστό Γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, παρουσιάζοντας το κόμμα του ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

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«Η Δημοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, με τις ρίζες του βαθιά μέσα στην κοινωνία και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Αλλαγή δεν ανήκει στο παρελθόν»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε την επέτειο της 18ης Οκτωβρίου 1981 με τη σημερινή πολιτική συγκυρία, επισημαίνοντας ότι η εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ πριν από 45 χρόνια δεν σήμαινε μόνο κυβερνητική εναλλαγή, αλλά και αλλαγή στη θέση των πολιτών μέσα στην ελληνική κοινωνία.

«Η Αλλαγή δεν είναι ανάμνηση. Είναι ανάγκη. Είναι δικαίωμα», δήλωσε, τονίζοντας ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να μετατρέψει την κοινωνική επιθυμία για αλλαγή σε εφαρμόσιμη πολιτική πρόταση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική πρέπει να αποτελεί δύναμη κοινωνικής δικαιοσύνης και όχι απλώς μηχανισμό διαχείρισης της εξουσίας.

Επίθεση στην κυβέρνηση: «Ούτε τρίτη θητεία αλαζονείας ούτε δεύτερη ευκαιρία στην αποτυχία»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στη Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι οι πολιτικές της διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε τρίτη θητεία αλαζονείας και διαφθοράς ούτε δεύτερη ευκαιρία στην αποτυχία», ανέφερε, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και για πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν στο παρελθόν.

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές και την εντολή για πολιτική αλλαγή.

Απευθύνθηκε, μάλιστα, τόσο σε πολίτες που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία όσο και σε ψηφοφόρους του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, τονίζοντας ότι επιδιώκει τη συγκρότηση μιας ευρείας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας.

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Οι προτάσεις για ακρίβεια, μισθούς, συντάξεις και στέγαση

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στις οικονομικές και κοινωνικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ άλλων, επανέλαβε τις δεσμεύσεις του κόμματος για:

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Επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της 13ης σύνταξης.

Επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Τερματισμό της Golden Visa και περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Επιβολή πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων.

Νέες παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και ρυθμίσεις έως 120 δόσεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να φέρει προς συζήτηση στη Βουλή την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του κόμματός του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Αιχμές για την πρώην Αμερικανίδα πρέσβειρα και την εξωτερική πολιτική

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις εξελίξεις γύρω από την αποπομπή της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να εξαρτάται από προσωπικές σχέσεις και επικοινωνιακές κινήσεις.

«Στήθηκαν στην ουρά για μια φωτογραφία με την πρώην πρέσβειρα και τώρα κάνουν ότι δεν την γνωρίζουν», σχολίασε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και πρόσωπα που επικρίνουν αυτές τις επαφές, ενώ είχαν και τα ίδια φωτογραφηθεί μαζί της.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι προωθεί μια συναλλακτική αντίληψη της διπλωματίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στις συμφωνίες Τραμπ και Πούτιν για την ενέργεια, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς εξελίξεις.

«Η αυτονομία είναι προϋπόθεση της Αλλαγής»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία ενός κόμματος που επιδιώκει να κυβερνήσει.

Επικαλέστηκε το ιστορικό σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», σημειώνοντας ότι στη σημερινή συγκυρία αυτό σημαίνει πως οι αποφάσεις για τη χώρα δεν πρέπει να υπαγορεύονται από ισχυρά οικονομικά ή γεωπολιτικά συμφέροντα.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατηγική αυτονομία, κοινή εξωτερική πολιτική και ενιαία πολιτική ασφάλειας και άμυνας.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αποτελέσει τον βασικό φορέα της πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Στη συγκέντρωση στο Αιγάλεω παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων, και η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση.