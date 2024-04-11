Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός και η ΝΔ είναι το βαθύ κράτος – Η χώρα χρειάζεται αξιόπιστη αντιπολίτευση

Τη βεβαιότητά του ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα αυξήσει, στις ευρωεκλογές, ραγδαία τα ποσοστά του και θα είναι στην όχθη των νικητών, εξέφρασε από το 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ζητώ να μας εμπιστευθεί ο λαός. Θα είμαστε στη δεύτερη θέση με αισθητά ανεβασμένα ποσοστά. Έτσι θα σταλεί ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι ο τόπος χρειάζεται αξιόπιστη προγραμματική αντιπολίτευση και όχι μια αντιπολίτευση life style», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αφήνοντας έτσι αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ και των μικρότερων κομμάτων, που εμφανίστηκαν στην πορεία για την κάλπη των ευρωεκλογών.

Δήλωσε αισιόδοξος ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι έτοιμο να βάλει τη χώρα σε νέα πορεία, με προτεραιότητα την αναγέννηση του ΕΣΥ, την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη στέγαση, γιατί η μισή ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι real estate, όπως είπε, και τηνν πράσινη μετάβαση.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει επιφέρει ήττες στον κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ, επικαλούμενος προς τούτο, το αποτέλεσμα στις δημοτικές εκλογές, την υπόθεση των υποκλοπών και την πρόταση δυσπιστίας. «Για να κυβερνήσουμε πρέπει να νικήσουμε στις 9 Ιουνίου και να γίνουμε ισχυρή αντιπολίτευση» τόνισε.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι τις μελετά αλλά, όπως πρόσθεσε, «αν τις άκουγα δεν θα είχα γίνει αρχηγός, ούτε θα παίρναμε μονοψήφιο, που μας έδιναν στις δεύτερες εθνικές εκλογές».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η δέσμευση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2019, ότι θα αποκαταστήσει τους θεσμούς που είχαν πληγεί επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν πραγματοποιείται και οι πληγές τους δεν έχουν επουλωθεί. «Απέτυχαν και πρέπει να πάρουν το μήνυμα: ως εδώ!».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1, αναφέροντας ότι η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης παραμένουν αμετανόητοι, καθώς ό,τι έκανε και οδήγησε στη χρεοκοπία συνεχίζει και τώρα να κάνει. Υποστήριξε ότι έχει διαμορφώσει ένα κλειστό κι αδιαφανές σύστημα εξουσίας. Επικαλέστηκε το δημοσίευμα του Politico για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και υποστήριξε ότι η ΝΔ δεν θέλει debate, όπως πρότεινε, γιατί θα της ζητηθούν εξηγήσεις και δεν θέλει να φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές είναι δίπλα στα λαϊκά προβλήματα και όχι το ΕΛΚ και η Ευρωπαϊκή Αριστερά.

Για την αναφορά του πρωθυπουργού ότι θα τα βάλει με το βαθύ κράτος, ο κ., Ανδρουλάκης παρατήρησε: «Ποιος το διαμόρφωσε; Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν κυβερνούν;».

Δριμεία ήταν η κριτική του για την υπόθεση των Τεμπών, όπου επανέλαβε τη θέση του ότι αποκαλύφθηκε το τρίπτυχο: διαφθορά -ατιμωρησία- συγκάλυψη και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει οτιδήποτε για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στη μνήμη των θυμάτων. «Λάθη γίνονται, αλλά αν είχε “πληρώσει” από την αρχή τις υποκλοπές δεν θα είχαν σκάσει τα υπόλοιπα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ειδική αναφορά έκανε και για την επίμαχα ηχητικά, κατακρίνοντας έντονα τον Κ. Μητσοτάκη για τον ισχυρισμό του ότι δεν υπάρχει κυβερνητική ευθύνη. «Τα ίδια είπαν και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχετικά με τις υποκλοπές, εξέφρασε την ελπίδα πως πριν τις ευρωεκλογές θα έχει ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του από τον κ. Ράμμο, ενώ ισχυρίστηκε ότι «με παρακολουθούσαν μόλις ξεκίνησα την προεκλογική εκστρατεία για την ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ και σταμάτησαν τέσσερις μέρες μετά την εκλογή μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να καταδικαστούν, γιατί έπληξαν τη χώρα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα πάρει πρωτοβουλία να μην κατέβουν στις ευρωεκλογές οι «Σπαρτιάτες».

