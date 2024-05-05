Αναστάσιμο μήνυμα Χαρδαλιά: Εύχομαι Ανάσταση στις καρδιές και στις ζωές μας

«Η πασχαλινή χαρά αποκτά ουσιαστικό νόημα, όταν προσφέρουμε την αγάπη και τη στήριξη μας σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη. Κυρίως σε εκείνους που ανεβαίνουν καθημερινά το δικό τους, προσωπικό Γολγοθά, προσδοκώντας ότι σύντομα θα ακολουθήσει η Ανάσταση», αναφέρει στο μήνυμά του για το Πάσχα ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

«Ιδιαίτερα το φετινό Πάσχα, η σκέψη μας δεν μπορεί παρά να στρέφεται και προς τους συνανθρώπους μας στις ευρύτερες γειτονιές της Πατρίδας μας, σε όσους έχασαν αγαπημένα πρόσωπα και δοκιμάζονται και οι ίδιοι από τις συνέπειες των πολέμων, ελπίζοντας πως η Ανάσταση θα σηματοδοτήσει και γι’ αυτούς τη νίκη της ζωής και τη χαρμόσυνη έξοδο προς το δρόμο της ειρήνης και της ευημερίας», τονίζει ο κ. Χαρδαλιάς και προσθέτει: «Για εμάς στην Αττική, το Πάσχα είναι γιορτή Ελπίδας, ότι τα δύσκολα είναι πίσω μας. Πίστης στις μεγάλες δυνατότητες των ανθρώπων μας».

Και καταλήγει στο μήνυμά του δίνοντας ευχές «Αισιοδοξίας και Αυτοπεποίθησης για ένα καλύτερο μέλλον, για μια Ισχυρή Περιφέρεια Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης. Με Φως παντού.

Εύχομαι Ανάσταση στις καρδιές και στις ζωές μας.

Καλό Πάσχα σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες».

