Αλέξης Τσίπρας: Στη Μέση Ανατολή η Ευρώπη δεν είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας

Την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Γάζα και την επιστροφή όλων των ομήρων πρέπει να ζητήσει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο η Ευρώπη τόνισε από το βήμα της Κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ο Αλέξης Τσίπρας.

Στην τοποθέτηση του ανέφερε μεταξύ άλλων: “Φοβάμαι ότι όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, η Ευρώπη δεν βρίσκεται στη “σωστή πλευρά της ιστορίας”. Μιλάμε, εδώ, κάθε μέρα για ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνές δίκαιο στην Ευρώπη, αλλά λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορά μας, στην Παλαιστίνη, 33.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, το 70% των οποίων -λέει ο κ. Borel- είναι αθώοι πολίτες, άμαχοι”.

Ο κ. Τσίπρας καταδίκασε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από την Χαμάς αλλά και τις ιρανικές επιθέσεις και την στήριξη του Ιράν στη Χαμάς επισημαίνοντας παράλληλα ότι αν το Ισραήλ επιλέξει να απαντήσει στρατιωτικά, όπως έκανε στη Δαμασκό, η κλιμάκωση είναι δεδομένη και εκατομμύρια άνθρωποι θα κινδυνεύσουν.

Σημείωσε ακόμη: “Οφείλουμε -με πολύ ξεκάθαρο τρόπο- να δηλώσουμε ότι πρέπει να υπάρξει άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα με επιστροφή όλων των ομήρων. Πρέπει να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα ενάντια σε οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση. Πρέπει να υποστηρίξουμε τον τερματισμό της κατοχής και την επανέναρξη αξιόπιστων συνομιλιών για λύση δύο κρατών. Στη βάση των συνόρων του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα ενός Παλαιστινιακού κράτους, που θα ζει ειρηνικά με το Ισραήλ”.

Αναφερόμενος στην συνολική στάση της Ευρώπης ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την ΕΕ να πάρει θέση και να προωθήσει μια ειρηνευτική διάσκεψη, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει την προοπτική αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους επί τη βάσει της λύσης, με διεθνείς εγγυήσεις και για το Ισραήλ.

Ο κ. Τσίπρας δεν άφησε ασχολίαστη και την απαγόρευση από την γερμανική κυβέρνηση της εκδήλωσης στην οποία ήταν ομιλητής και ο Γιάνης Βαρουφάκης: “Αν συνεχίσουμε να παίζουμε με τις λέξεις ή να παρεμποδίζουμε τον ελεύθερο διάλογο για το μεσανατολικό, όπως είδαμε να γίνεται στη Γερμανία, τότε στέλνουμε μήνυμα σε όλον τον κόσμο ότι οι ευρωπαϊκές αξίες δεν συνιστούν τίποτα περισσότερο από υποκρισία. Στέλνουμε το μήνυμα ότι οι κανόνες μας, βασίζονται σε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η αλήθεια είναι μία. Είτε οι ευρωπαϊκές αξίες ισχύουν παντού, είτε δεν είναι αξίες”, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

