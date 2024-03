Ερευνητές στον Αμαζόνιο ανακάλυψαν το μεγαλύτερο είδος φιδιού στον κόσμο –ένα τεράστιο πράσινο ανακόντα— στο τροπικό δάσος του Ισημερινού, το οποίο χωρίστηκε από τους κοντινότερους συγγενείς του πριν από 10 εκατομμύρια χρόνια, μολονότι εξακολουθεί να δείχνει σχεδόν ίδιο με αυτούς μέχρι σήμερα.

Βίντεο που προβλήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει το μέγεθος αυτών των μήκους 6,1 μέτρων ερπετών, καθώς ένας από τους ερευνητές, ο Ολλανδός βιολόγος Φρικ Βονκ, κολυμπάει δίπλα σε εκπρόσωπο του είδους, ένα γιγάντιο πράσινο ανακόντα βάρους 200 κιλών.

A team of scientists has discovered a new species of green anaconda in the Amazon rain forest.



Prof. Freek Vonk has recorded a video of a 26-feet-long green anaconda, believed to be the biggest snake in the world.pic.twitter.com/OpYebSUGAT