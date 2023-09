Με τον Στέφανο Κασσελάκη να βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της επικαιρότητας, τα φώτα έπεσαν αναπόφευκτα και πάνω στον σύντροφό του.

Ο Τάιλερ Μακμπέθ βρίσκεται στην Ελλάδα για να είναι στο πλευρό του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ενώ όπως δήλωσε στις κάμερες τον στηρίζει και θα τον βοηθήσει στο νέο του ρόλο.

Χρήστης του Twitter έκανε “φύλλο και φτερό” τον λογαριασμό του Τάιλερ Μακμπέθ στην πλατφόρμα και ανακάλυψε στοιχεία από το παρελθόν που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω χρήστης δημοσίευσε μία σειρά από αναρτήσεις του συντρόφου του Στέφανου Κασσελάκη από το μακρινό 2012, όταν καταφερόνταν εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα και αποθέωνε τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών Μιτ Ρόμνεϊ.

“Είμαι τόσο χαρούμενος που διάλεξα να κυνηγήσω μια καριέρα στο σύστημα Υγείας… Ωχ, μια στιγμή… Ο Ομπάμα κέρδισε” έγραφε τότε ο νοσοκόμος.

I'm so happy I have chosen to pursue a career in health care… Oh wait Obama won.