Τα 25α γενέθλιά του έχει σήμερα Τρίτη (1/8) ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η μητέρα του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια.

Συγκεκριμένα, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, δημοσίευσε μια φωτογραφία από το παρελθόν – τότε που ο γιος της ήταν ακόμα παιδί – στην οποία τους βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιασμένοι.

«Χρόνια πολλά! Για πάντα το αγοράκι μου! Σ’αγαπώ πολύ πολύ! Happy birthday! Always my little boy» έγραψε στη λεζάντα.

